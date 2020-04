HERZ 4017 zum Einsatz im Heizungsbereich (rotes Handrad)



Die Details

Nichtsteigende Spindel - Muffe x Muffe; Gehäuse aus entzinkungsbeständigem Messing; Voreinstellung durch Hubbegrenzung; digitale Anzeige der Voreinstellstufe im Handradfenster - zur Einregulierung von Strängen mit Hilfe genauer Differenzdruckmessung an der Messblende; Klemmsetadapter für den Anschluss von kalibrierten Weichstahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohren stehen zur Verfügung (DN 15 und DN 20); Spindelabdichtung durch Dreifach-O-Ring Modelle mit Messblende: 2 Messventile für Differenzdruckmessung an der Messblende angeordnet und montiert. Messventile in verlängerter Bauform als Zubehör erhältlich.

Max. Betriebstemperatur bis DN 32: 130 °C, ab DN 40: 110 °C; Max. Betriebsdruck: 20 bar



Dämmschalen

Type 4095, erhältlich für die Modelle 4017 M und 4017 R, aus EPP, anthrazit/schwarz, B2 nach DIN 4102 und E nach DIN EN 13501-1, Raumgewicht ca. 45 kg/m³, mit integriertem geometrischem Verschluss



HERZ 4017 zum Einsatz im Trinkwasserbereich (grünes Handrad)



Die Details

Nichtsteigende Spindel - Muffe x Muffe; Gehäuse aus aus entzinkungsbeständigem hygienisch zugelassenem Spezialmessing, Kennzeichnung „DR“, gelbe Ausführung; Voreinstellung durch Hubbegrenzung; digitale Anzeige der Voreinstellstufe im Handradfenster - zur Einregulierung von Strängen mit genauer Differenzdruckmessung an der Messblende; Klemmsetadapter für den Anschluss von kalibrierten Weichstahl-, Kupfer- oder Kunststoffrohren stehen zur Verfügung (DN 15 und DN 20); Spindelabdichtung durch Doppel-O-Ring; Dichtungswerkstoffe bestehen aus physiologisch unbedenklichem Material.

2 Messventile für Differenzdruckmessung an der Messblende angeordnet und montiert. Messventile in verlängerter Bauform als Zubehör erhältlich.

Max. Betriebstemperatur: 85 °C; Max. Betriebsdruck: 20 bar

Dämmschalen

Type 4095, für das Modell 4017 MW, aus EPP, anthrazit/schwarz, B2 nach DIN 4102 und E nach DIN EN 13501-1, Raumgewicht ca. 45 kg/m³, mit integriertem geometrischem Verschluss