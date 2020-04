Viessmann ergänzt sein Angebot an Vitoplanar Elektro-Heizsystemen. Nach Infrarotheizsystemen, Fußbodenheizungen, Schnellheizern und Wandkonvektoren sind nun auch Infrarotstrahler erhältlich. Hinzu kommen zwei neue Varianten von Infrarotheizpaneelen: Eine Ausführung, deren Vorderseite sich individuell gestalten lässt, und eine fast unsichtbare Einbauvariante.

Vitoplanar Infrarotstrahler – für gemütliche Abende auf Terrasse und Balkon

Für gemütliche Abende auf der Terrasse, dem Balkon oder im Wintergarten sind die neuen Vitoplanar Infrarotstrahler die ideale Lösung – auch bei kühleren Temperaturen während der Übergangszeit. Unmittelbar nach dem Einschalten spüren die Anwesenden schon die angenehme Wärme. Die kurzwellige Infrarotstrahlung durchdringt die Luft sehr schnell – unabhängig von der Lufttemperatur – und entfaltet ihre Wirkung, sobald sie auf feste Oberflächen trifft, so ist das Wärmeempfinden auch bei Wind gegeben. Dabei arbeiten die Strahler sehr effizient und wandeln bis zu 92 Prozent des eingesetzten Stroms in Wärme um.

Drei Geräte in unterschiedlicher Ausstattung sind lieferbar:

Premium-Infrarotstrahler Vitoplanar EG2.A2500B und EG2.A2000D

Die Premium-Infrarotstrahler sind als Hellstrahler (B=Bright) mit einer Leistung von 2500 Watt und als Dunkelstrahler (D=Dimmed) mit 2000 Watt lieferbar. Beide Ausführungen verfügen standardmäßig über integrierte Dimm- und Bluetooth-Module für die komfortable Fernbedienung per Handsender und via App per Smartphone. Der Dunkelstrahler Vitoplanar EG2.A2000D kann auch im Innenbereich eingesetzt werden, beispielsweise im Wintergarten. Als Gehäusefarbe ist bei beiden Ausführungen Anthrazit oder Weiß wählbar.

Die Hellstrahler mit 2000 bzw. 1400 Watt Leistung können wahlweise mit einem als Zubehör angebotenen Dimm-Modul zur komfortablen Fernbedienung ausgestattet werden. Damit kann der Strahler gedimmt (33-66-100%) und via Funk gesteuert werden. Zwei Farbausführungen sind lieferbar: Anthrazit und Weiß.

Der Basis-Infrarotstrahler ist als Hellstrahler konzipiert und mit Leistungen von 2000 sowie 1400 Watt lieferbar. Die Gehäusefarbe ist Weiß.

Besonders klimaschonend heizen mit selbst erzeugtem Strom

Alle Ausführungen der Vitoplanar Infrarotstrahler besitzen besonders leistungsstarke Infrarotheizröhren, die für eine Lebensdauer von mindestens 5000 Betriebsstunden konzipiert sind. Besonders klimaschonend lässt sich mit ihnen heizen, wenn der Strom für ihren Betrieb aus einer Photovoltaikanlage oder einer stromerzeugenden Heizung stammt, zum Beispiel einem Vitovalor Brennstoffzellen-Heizgerät. So wird auch der Eigenstromverbrauch erhöht und der Zukauf teuren Netzstroms reduziert.

Einfache Montage

Wand- und Deckenhalterungen bieten verschiedene Möglichkeiten für die Montage. Durch das Schnellspann-System lassen sich die Vitoplanar Infrarotstrahler einfach und in kurzer Zeit montieren.

Vorteile für die Marktpartner

Schnellspann-System für einfache und schnelle Montage

Verschiedene Montagemöglichkeiten durch Wand- und Deckenhalterung

TÜV-zertifiziert

Vorteile für die Anwender

Langlebige und besonders leistungsstarke Infrarotheizröhren

Dimm- und Funkmodule zur Leistungsregelung und Steuerung

Für Anwendungen im geschützten Außenbereich (z. B. Balkon, Terrasse)

Zur Verwendung im Innenbereich, z. B. Wintergarten (nur Vitoplanar EG2.A2000D)

Ideal geeignet für den Betrieb mit selbst erzeugtem Strom (Photovoltaikanlage, Brennstoffzellen-Heizgerät)

Technische Daten

Leistung: 1,4 bis 2,5 kW

Umwandlung Strom in Wärme: bis zu 92 %

Lebensdauer: > 5000 h

Schutzart: IP44

Liefertermin

Die neuen Vitoplanar Infrarotstrahler sind ab April 2020 lieferbar.

Vitoplanar Infrarot-Heizpaneele – mit Wunschmotiv oder fast unsichtbar

Für Vitoplanar Infrarot-Heizpaneele gibt es eine Vielzahl von Anwendungen: Etwa in der Küche oder im Badezimmer. Ebenso im Wintergarten und in der Garage, die gerne auch mal als Hobbywerkstatt genutzt wird. Sie bieten sich zur Sanierung im Altbau genauso wie im Neubau an. Dort eignen sie sich sogar bei entsprechendem Dämmgrad der Gebäudehülle als sparsame Vollheizung. Das Angebot an Vitoplanar Infrarot-Heizpaneelen wird nun um zwei attraktive Varianten erweitert.

Vitoplanar EI2 DI – mit Wunschmotiven gestalten

Die gläserne Frontseite der neuen Infrarotheizung Vitoplanar EI2 DI ist wie geschaffen für einen dekorativen Auftritt. Sie kann ganz individuell mit einem eigenen Design bedruckt werden – mit einem Firmenlogo, Urlaubs- oder Familienfoto. Der Kreativität sind dabei praktisch keine Grenzen gesetzt. Zudem kann das Heizpaneel vertikal und horizontal montiert werden. Mit Leistungen von 180 bis 700 Watt ist es in vier Größen erhältlich.

Als Vorlage zur Gestaltung ist eine Fotodatei erforderlich. Für eine scharfe Wiedergabe sollte die Dateigröße mindestens 5 MB betragen und eine Auflösung von 300 dpi (dots per inch) haben. Auf dem größten Paneel mit 700 Watt Leistung ist das Bild dann 160 x 63 Zentimeter groß.

Vitoplanar EI6 E – fast unsichtbar

Das neue Infrarot-Paneel Vitoplanar EI6 E macht sich nur im Betrieb bemerkbar, indem es angenehm wohlige Wärme spendet. Durch den flächenbündigen Einbau in Wände und Decken aus Rigips, Beton oder Holz fällt das Heizsystem kaum auf. Es ist mit Leistungen von 350 bis 750 Watt lieferbar. Mit höchstem Strahlungswirkungsgrad gibt es die Wärme effizient und energiesparend an seine Umgebung ab.

Infrarotheizsysteme mit herausragenden Eigenschaften

Gleichbleibend hohe Strahlungswirkung, zwei Temperaturbegrenzer für höchste Sicherheit, hochwärmegedämmte Rückseiten für maximale Abstrahlung nach vorne, wartungsfreie Technik und nicht zuletzt flexible Montagemöglichkeiten – das sind die herausragenden Eigenschaften aller Vitoplanar Infrarotheizsysteme.

Auf Wunsch kann der Komfort mit dem Vitoplanar Funk-Raumthermostat sowie dem leitungsgebundenen Vitoplanar Schaltereinbauthermostat noch weiter gesteigert werden. Beide Thermostate verfügen über eine einfache Bedienung.

Vorteile für die Marktpartner

Einfache und schnelle Installation

Für Neubau und Sanierung geeignet

Für jeden Anwendungsfall geeignet durch zahlreiche Leistungen und Größen

Vorteile für die Anwender

Dezentrale Erwärmung von Bädern, Küchen, Vorräumen, temporär genutzten Räumen

Schneller Wärmekomfort auf Knopfdruck

Niedrige Investitionskosten

Service- und wartungsfreie Technik

Magnetfeldfrei

Klimaschonender Betrieb mit Strom aus erneuerbaren Quellen

Technische Daten (Vitoplanar EI2 DI)

Leistung: 180 - 170 W

Oberflächentemperatur: bis 70 °C

Oberfläche: Sicherheitsglas 6 mm

Geräte-/Montagetiefe: 30/61 mm

Technische Daten (Vitoplanar EI2 E)

Leistung: 350 - 750 W

Oberflächentemperatur: bis 120 °C

Einbaurahmen mit Klicksystem

Flächenbündiger Einbau in Rigips-, Beton-, Holzdecken bzw. -wände

Liefertermin

Vitoplanar EI2 DI und Vitoplanar EI6E sind ab April 2020 marktverfügbar.