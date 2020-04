Das Geberit ONE WC besticht durch sein kompaktes Äußeres und die ebene, geschlossene Form. Es fügt sich in große und kleine Bäder ideal ein. Foto: Geberit

Als führender europäischer Hersteller im Sanitärbereich setzt Geberit mit dem ONE WC einen neuen Standard für das Bad von heute und morgen. Es vereint alle Eigenschaften, die sich Nutzer in repräsentativen Umfragen wünschen: hohe Funktionalität, Flexibilität und Reinigungsfreundlichkeit. Design und Funktion gehen dabei eine wegweisende Verbindung ein. Das Ergebnis überzeugt sowohl vor als auch hinter der Wand – ein Sanitärobjekt, das in seiner Gesamtheit optimiert und weiterentwickelt wurde.

Elegant, perfekt proportioniert und gänzlich ohne sichtbare Befestigungsschrauben – das wandhängende Geberit ONE WC ist wie aus einem Guss gemacht. Der WC-Sitz in Slim-Optik ist sehr schlank und verleiht dem WC zusammen mit der geschlossenen Keramik ein elegantes Aussehen.

WC-Design mit Flüstertechnik

Schon das Äußere ist beeindruckend: Proportionen, Spaltmaße und Form sind optimal aufeinander abgestimmt. Dank einer neuen Befestigungstechnik verschwinden alle Schrauben unsichtbar in der WC-Keramik und unter der Designabdeckung, die wahlweise in weiß oder hochglanz-verchromt erhältlich ist. WC-Sitz und -Deckel sind aus hochwertigem Duroplast und schließen passgenau mit der Keramik ab. Ein Dämpfungsmechanismus führt dazu, dass sich Deckel und Sitz leise absenken und verhindert damit ein lautes Zuschlagen.

Beim Blick in die WC-Keramik fällt sofort die asymmetrische Innengeometrie auf. Die Sanitärtechniker von Geberit haben die TurboFlush-Spültechnologie weiterentwickelt, die bereits beim Premium Dusch-WC Geberit AquaClean Mera überzeugen konnte: Mit jedem Spülvorgang fließt das Wasser seitlich in die WC-Keramik hinein und vollzieht darin eine spiralförmige Bewegung. Der Wasserstrom wird so gelenkt, dass er für eine leise und sehr gründliche Ausspülung sorgt. Für den Nutzer bedeutet das mehr Ruhe und erhöhten Komfort im Alltag. Das WC spült mit einer kleinen wassersparenden Menge von 4,5 Litern oder einer großen Menge von 6 Litern.

Spülrandlos und leicht zu reinigen

Das Geberit ONE WC verfügt über eine spülrandlose WC-Keramik und ist mit der KeraTect Spezialglasur versehen. Diese Glasur wird in die Keramik eingebrannt und hat eine nahezu porenfreie sowie extrem glatte Oberfläche, welche einfach und effizient sauber gehalten werden kann. Zur Reinigung lassen sich WC-Sitz und -Deckel zudem durch eine leichte Zugbewegung nach oben mit nur einer Hand abnehmen. So ist das ONE WC deutlich einfacher zu reinigen als herkömmliche WC-Keramiken und erfüllt damit konsequent das Bedürfnis nach Reinheit und Hygiene.

Flexibilität und Komfort

Auch bei der Anpassungsfähigkeit setzt das Geberit ONE WC neue Maßstäbe: Es kann bei Erstinstallation oder sogar noch Jahre später vom Fachmann in unterschiedlichen Höhen mit einem Spielraum von -1 bis +3 Zentimetern installiert werden, ohne dass dazu die Vorwand geöffnet werden muss. Das ermöglicht einerseits den Ausgleich von Bautoleranzen und bietet Nutzern andererseits eine Möglichkeit, bei Bedarf im Alter das WC erhöht anzubringen. Das ONE WC ist mit den bewährten Geberit Duofix oder Geberit GIS Installationselementen für das WC kompatibel, kann aber auch mit der Installationstechnik anderer Anbieter kombiniert werden. Im Lieferumfang sind neben WC-Keramik und -Sitz auch ein Schallschutz- und Anschlussset enthalten.

Erweiterten Komfort bietet das WC beispielsweise in Kombination mit dem Geberit DuoFresh Modul mit Orientierungslicht, einer effektiven Geruchsabsaugung, die schlechte Gerüche direkt in der WC-Keramik ansaugt, bevor sie sich im Bad ausbreiten. Die Luft wird durch einen Keramikwabenfilter gereinigt und anschließend wieder in den Raum abgegeben. Da für dieses Komfortelement ein Stromanschluss benötigt wird, sollte dieser bei Bedarf bereits bei der Erstinstallation des WCs angelegt werden.