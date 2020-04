Zwei Jahre lang planten und begleiteten die beiden slowakischen Walraven-Mitarbeiter Miroslav Kucharik und Jan Jelínek Installateure während der Entstehung eines der modernsten Fußballstadien Europas. Das „Nationale Fußballstadion“ in Bratislava als Spielstätte der Nationalmannschaft der Slowakischen Republik und des Hauptstadtclubs FK Slovan Bratislava wurde 2019 eingeweiht, Walraven-Produkte sorgen für eine sichere Rohrbefestigung im Heiz- und Kühlsystem.

Das in zweijähriger Bauzeit entstandene neue Stadion der slowakischen Hauptstadt Bratislava erfüllt die Anforderungen der höchsten UEFA-Stadionkategorie 4. Damit können neben Fußball-Länderspielen auch Europa- und Champions-League-Partien im neuen Stadion bestritten werden. Variabel nutzbar fasst das „Nationale Fußballstadion“ 22.500 Zuschauer und gilt unter anderem wegen seines umweltfreundlichen Energiekonzepts als eines der modernsten Stadien Europas. So außergewöhnlich wie der Gesamtbau sind auch die Walraven-Lösungen. Mehrere hundert Meter Montageschienen und tausende Rohrschellen wurden dort verbaut, alle gewohnt schnell und einfach zu montieren.



Für mehr als 30 Sondersituationen erarbeiteten Kucharik und Jelínek individuelle Konstruktionslösungen (wie im Bild mit Bisofix® Kälteschellen, KSB2 Zweischrauben-Rohrschellen, Zweischraubenschellen Bifix® G2, BIS Schwerlastschellen HD1501 kombiniert mit BIS RapidStrut®- und BIS RapidRail® Montageschienen und BIS Gewindestangen). So mussten beispielsweise bei den Rippendecken die Befestigungskonstruktionen so ausgelegt werden, dass trotz geringer Spiegeldicke und damit verbundener reduzierter Tragfähigkeit des Bauteils alle Rohrleitungen mittels Mehrfachverankerungen lastverteilend am Baukörper montiert werden konnten.

Das moderne und zeitgemäße Stadion schmückt seit letztem Jahr die Hauptstadt der Slowakischen Republik. Modern und zeitgemäß wie die darin verbauten Walraven-Produkte und -Lösungen.

