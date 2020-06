Mit unserer kostenlosen Auslegungssoftware OVplan dokumentieren Sie den hydraulischen Abgleich schnell und zuverlässig für Ihre BAFA- und KfW-Förderungen.



Wie Sie die Software praktisch anwenden, lernen Sie in unserer neuen Webinar-Reihe "OVplan in der Praxis". In vier Modulen zeigen wir Ihnen unterschiedliche Anwendungsmöglichkeiten von OVplan. Die einzelnen Webinare können Sie unabhängig voneinander besuchen. Melden Sie sich noch heute kostenlos an!

3. Juni



OVplan – Auslegen von Flächenheizungen

14:30 - 15:45 Uhr

Virtueller Klassenraum



Inhalte: Im dritten Modul zeigen wir Ihnen das Auslegen von Flächenheizungen in OVplan. Am Beispiel eines Einfamilienhauses wird eine Berechnung für die Fußbodenheizung im Erdgeschoss und für Heizkörper im Obergeschoss durchgeführt. Die erstellten Dokumente können auch ausgedruckt werden, wie wir Ihnen am Beispiel einer Materialliste und der Berechnungsergebnisse zeigen.

4. Juni



OVplan – Auslegen von Wohnungsstationen

14:30 - 15:45 Uhr

Virtueller Klassenraum



Inhalte: Im vierten und letzten Modul beschäftigen wir uns mit der Rohrnetzberechnung der Heizung in Kombination mit „Regudis W“ Wohnungsstationen. Auch hier können Sie mit OVplan Strangschemas erstellen. Zeichnen und berechnen Sie hydraulische bzw. elektrisch geregelte Wohnungsstationen mit direktem oder gemischtem Heizkreis. OVplan kalkuliert nicht nur das Rohrnetz sondern auch die Pufferspeichergröße sowie die benötigte Heizleistung vom Wärmeerzeuger.