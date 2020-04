Ein gestalterisches Highlight: die neue Remko-Designhaube für Smart-Wärmepumpen, hier in der Variante Graphit. Bild: REMKO GmbH & Co. KG, Lage

Die Designhaube steht in den Ausführungen Alu, Camura und Graphit zur Verfügung. Dabei wird jeweils das Lamellengitter gestaltet, durch das die Luft zur Wärmepumpe gelangt. Die Seitenteile und die Abdeckung werden in allen drei Varianten entweder im Alu-Design oder in RAL 9006 hergestellt.

Die als Serie WDH konzipierte Designhaube steht in drei Baugrößen zur Verfügung, die sich lediglich in der Höhe unterscheiden. Hier gibt Remko folgende Maße an: 645, 1.000 und 1.425 mm. Die Breite beträgt jeweils 1.110 mm, die Tiefe 435 mm. Damit lassen sich die Außenmodule der WKF-Wärmepumpen optisch ansprechend verkleiden.

Das Material ist UV-beständig und kann überall eingesetzt werden. Lediglich die Wandabstände des Geräts sind zu beachten. Neben der Optik bietet die Designhaube weitere Vorteile, etwa der Schutz vor Witterungseinflüssen und vor Vandalismus. Die Montage erfolgt in wenigen Schritten ohne Werkzeug und gestaltet sich sehr einfach. Die Befestigung erfolgt mit dem im Lieferumfang enthaltenen Gurtsystem.

Weitere Informationen zum Portfolio und zum Service sind auf der Remko-Website erhältlich.