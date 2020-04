Damit wir diesen weiter pflegen und über unsere Produkte sowie Normen in der Branche umfassend informieren können, bieten wir ab sofort ein Webinar Programm an“, so fasst Günther Stolz den Entschluss zum Angebot von Webinaren kurz zusammen. Bequem von Zuhause oder aus dem Büro vom eigenen PC, Tablet, Laptop oder Smartphone kann jeder teilnehmen und in nur 60 Minuten alles Wissenswerte rundum Dampfbad, Infrarot und Abdichtungsnormen erfahren.

Gerade im Zeitalter von #zuhausebleiben nimmt das Bad einen ganz neuen Stellenwert in den eigenen vier Wänden ein.

Die Webinare sind selbstverständlich kostenfrei. Gern kann das Webinar- Angebot an Mitarbeiter und Kollegen weitergeben werden. Repabad freut sich auf ein buntgemischtes Teilnehmerfeld.

Alle Webinare auf einen Blick: Repabad Webinare 2020-01

Webinar 01: „Infrarot perfekt beraten und verkaufen“

Termine:

28.04.2020 - 10:00 Uhr 29.04.2020 - 14:00 Uhr

06.05.2020 - 10:00 Uhr 19.05.2020 - 14:00 Uhr

Hier geht's zum Infoflyer

Webinar 02: „Dampfduschen perfekt beraten und verkaufen“

Termin:

28.04.2020 - 14:00 Uhr 05.05.2020 - 10:00 Uhr

06:05.2020 - 14:00 Uhr 20.05.2020 - 10:00 Uhr

Hier geht's zum Infoflyer

Webinar 03: „Abdichtung nach DIN 18534 und ÖNORM“

Termin:

29.04.2020 - 10:00 Uhr 05.05.2020 - 14:00 Uhr

19.05.2020 - 10:00 Uhr 20.05.2020 - 14:00 Uhr

Hier geht's zum Infoflyer



www.repabad.com/seminare