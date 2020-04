Wir suchen in Festanstellung bei unseren Mandanten Sie als:

Technischer Leiter (m/w/d)

Raum Reutlingen-Stuttgart

Kennziffer 7581-147

Ihr Aufgabengebiet:



Sie führen ein engagiertes Projektteam und übernehmen anspruchsvolle Aufgaben in der Projektplanung, Angebotsausarbeitung, -durchführung und -abwicklung technischer Gebäudeausrüstungen in Neubau- wie aber auch Modernisierungsprojekten.

Sie betreuen unsere Kunden (Bauherren) und begleiten und koordinieren die am Projekt beteiligten Lieferanten- und Dienstleistungspartner. Sie hinterfragen Projektabläufe und optimieren Projektprozesse. Ihnen obliegt die Ressourcenplanung.

Ihr Profil:



Sie haben ein abgeschlossenes Studium im Bereich Versorgungstechnik oder eine Ausbildung als Meister / Techniker (m/w/d) HLK, TGA, SHK. Mindestens erste Berufserfahrung in einer vergleichbaren Position, gerne in der 2. Reihe als Stellvertretung.

Sie treten souverän auf und besitzen sichere und höfliche Umgangsformen und Durchsetzungsvermögen. Ein ergebnisorientierter Arbeitsstil rundet Ihr Profil ab. Es macht Ihnen Spaß mit kompetenten Mitarbeitern (m/w/d) im Team erfolgreich zu sein.

Unser Auftraggeber bietet Ihnen:



Interessante Herausforderungen im Bereich Gewerbe- und Industrieprojekte. Ein engagiertes und erfahrenes Team. Eine attraktive Festanstellung mit Aufstiegschancen in einem mittelständischen Unternehmen, eine moderne

Betriebsausstattung und ein angenehmen Miteinander. Wir fördern Ihre persönliche und fachliche Weiterbildung und Entwicklung. Ein leistungsgerechtes Einkommen und betriebliche Sozialleistungen. Familienfreundliche Arbeitszeiten.

Gerne unterstützen wir Sie im Falle eines Wohnortwechsels.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann senden Sie uns Ihre aussagefähigen Bewerbungsunterlagen per Mail an: bewerbung @ dwmb.de – Kennziffer:7581-147 oder über unser Bewerbungsformular - www.personalberatung-dwmb.de/karriere-stellenangebote -.

Für erste Fragen steht Ihnen unser Berater Wolfgang Dobler unter Telefon: 07581-537024 oder mobil 0163-8834838 gerne und vertraulich zur Verfügung. Diskretion ist selbstverständlich.

Wir freuen uns auf Ihre Kontaktaufnahme. Wolfgang Dobler, Personalberater DWMB GmbH

Initiativbewerbungen sind willkommen!