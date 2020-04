Seine modulierende Sole/Wasser-Wärmepumpe Ecodan Geodan führt Mitsubishi Electric in diesem Frühjahr erfolgreich in den Markt ein. „Mit der Vergrößerung unseres Wärmepumpenportfolios um eine modulierende Sole/Wasser-Wärmepumpe erfüllen wir die Wünsche unserer Fachhandwerkspartner, die jetzt auch bei dieser Technologie auf hochwertige Produkte von Mitsubishi Electric zurückgreifen können“, erläutert dazu Michael Lechte, Manager Product Marketing bei Mitsubishi Electric, Living Environment Systems.

Die neue Ecodan Geodan Sole/Wasser-Wärmepumpe ist Inverter geregelt, wodurch automatisch eine punktgenaue Leistungsanpassung des Gerätes an den jeweiligen Heizwärmebedarf erfolgt. Die Wärmepumpe eignet sich sowohl für die Wärme- und Warmwasserversorgung gut gedämmter Neubauten als auch für die Umrüstung in entsprechend wärmegedämmten, sanierten Bestandsgebäuden. Eine besondere Anwendung sieht der Hersteller im Austausch bereits bestehender, veralteter Wärmepumpensysteme. „Diese erfüllen häufig nicht mehr die Erwartungen der Endkunden an die aktuellen Ansprüche von Effizienz und Servicefreundlichkeit sowie Bedienkomfort“, so Lechte.

Die Wärmepumpe verfügt bei einer Nenn-Wärmeleistung von 8 kW (B0/W35) über einen Modulationsbereich von 2,5 bis 10 kW und wurde so konzipiert, dass alle Solekreisläufe aus Bohrungen oder Erdkollektoren bedient werden können. Laut Bedingungen der Energielabel-Richtlinie ist Ecodan Geodan in die bestmögliche Energieeffizienzklasse A+++ eingestuft.

Ausgestattet ist die Wärmepumpe standardmäßig mit einem integrierten Wärmepumpenmanager, der über umfassende Funktionen verfügt. Die Reglereinheit bietet höchsten Komfort und überzeugt mit einem übersichtlichen sowie leicht zu bedienendem Display. Als sinnvolle Ergänzung zum Regler steht eine Raumfernbedienung zur Verfügung, die via Funk mit der Wärmepumpe kommuniziert und raumunabhängig im Gebäude platziert werden kann.

Mithilfe eines WiFi-Adapters und der MELCloud-App kann das Heizsystem alternativ auch über einen verschlüsselten Zugang via Smartphone oder Tablet-PC gesteuert werden. Verfügt das Haus über eine Gebäudeleittechnik oder ein Hausmanagementsystem, lässt sich die Wärmepumpe mit Hilfe eines Kommunikationsadapters sogar vollständig in die Modbus- oder KNX-basierte Gebäudesteuerung integrieren.

Bei dem System kommt das Kältemittel R32 zum Einsatz. Neben der vollintegrierten Hydraulik und dem Kältemodul enthält Ecodan Geodan einen 170 Liter fassenden Warmwasserspeicher. Alle für den Betrieb erforderlichen Komponenten sind in dem kompakten Gehäuse untergebracht. Im Vergleich zu alternativen Lösungen am Markt ist das Gerät mit einer Höhe von nur 1750 mm, einer Breite von 595 mm und einer Tiefe von 680 mm sowie lediglich 180 kg Gesamtgewicht inklusive Kältemodul für eine einfache Einbringung durch Normtüren ausgerichtet. Für die leichte Einbringung und den Transport lässt sich das Kältemodul zudem mit wenigen Handgriffen entfernen und separat befördern. Alle Medienanschlüsse sind auf der Oberseite des Gerätes angeordnet. Mit Schnellverschlüssen für den wasserseitigen Anschluss wird die Montage zusätzlich erleichtert und beschleunigt.

Damit sich Fachpartner über die aktuellen Neuheiten des Unternehmens informieren können, bietet Mitsubishi Electric ab dem 10. März 2020 einen digitalen Messestand auf seiner Website www.ecodan.de/SHK an.