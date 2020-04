Technik im Krankenhaus wird das Thema der ersten virtuellen Messe sein, an der sich Jung Pumpen als Aussteller beteiligt. Am 12. Mai geht das neue Messeformat an den Start, bei dem sich auch weitere namhafte SHK-Hersteller präsentieren. Jung Pumpen zeigt Entwässerungslösungen für Großprojekte mit vielen Nutzern. Vorträge zu Planung und Betrieb von technischer Gebäudeausrüstung in Krankenhäusern runden die Messe ab.

Kreative Formate sind gefragt

Aufgrund der behördlichen Auflagen sind Messen zurzeit tabu. Warum dann nicht vom Homeoffice oder Büro eine Messe besuchen? Ein Computer mit Internetzugang reicht aus, um dabei zu sein. Zum Thema „Technik im Krankenhaus“ werden Produkte präsentiert und Vorträge geboten. Letztere befassen sich u.a. mit den Themen BIM, technische Infrastruktur im Katastrophenfall und Energiemanagement.

Rückstausicher und barrierefrei

Jung Pumpen wird leistungsstarke compli Fäkalienhebeanlagen präsentieren, die sich besonders für die Entwässerung von großen Gebäuden, Krankenhäusern, Hotels oder Seniorenheimen eignen. Sie sorgen einerseits für eine zuverlässige Abwasserentsorgung und gewährleisten gleichzeitig eine Rückstausicherung der Untergeschosse.

Daneben wird auch die Bodenablaufpumpe Plancofix präsentiert. Diese bietet für Krankenhäuser ein großes Potential, da sie die nachträgliche Installation von barrierefreien Duschen im Bestand ermöglicht. Wo diese Pläne bisher am nicht realisierbaren Gefälle für das ablaufende Duschwasser scheiterten, bietet die innovative Pumpe die technische Lösung. Der Plancofix ist eine Kombination aus Bodenablauf und Pumpe. Er wird in den Duschboden integriert und fördert leise (< 30 dBA) das Abwasser in die - meist höher liegende - Abwasserleitung.

Anmeldung