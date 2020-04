Schnelle und risikofreie Produktbeschaffung

Versand läuft wie gewohnt ohne Änderung bei Lieferzeiten

Zugang zum Einkauf nur für SHK-Fachhandwerker

Breit gefächertes Produktsortiment

Kundenservice steht werktags weiterhin zur Verfügung

Wir liefern! – Damit Du nicht geliefert bist.

Besonders in diesen Zeiten ist es wichtig sich selbst und die Kollegen, aber auch die Kunden zu schützen. Deshalb ist das Oberflächendesinfektionsmittel von UWS diese Woche unter den Angeboten der Woche. Bestellungen des Desinfektionsmittels sind aufgrund der hohen Nachfrage auf haushaltsübliche Mengen begrenzt.

Wir sind für Dich da und stehen zur Seite

Du hast eine dringende Bestellung für einen Kundenauftrag? Kein Problem! Sobald Du Dich registriert hast, kannst Du sofort loslegen und Deine Materialien bestellen. Wähle aus über 200.000 SHK-Artikeln aus und profitiere von den intelligenten Shop-Funktionen, die Dir Deinen Einkauf komfortabel gestalten.

Bei Fragen oder anderen Anliegen, kannst Du Dich gerne werktags an uns wenden.

Wir sind telefonisch unter 02561-77440 oder per Mail info @ colons.de erreichbar. Du bist gerade mitten in der Bestellung und hast eine Frage? Dann schreib uns einfach über den Chat im Shop an. Das Chat-Fenster kannst Du jederzeit über den Chat-Button auf der rechten Seite Deines Bildschirms öffnen.

Hier geht’s zur Registrierung.

Unsere Angebote der Woche – Nur noch bis Sonntag



50 € Gutschein für Deine erste Bestellung

Spare 50 € bei Deiner ersten Bestellung mit dem Gutscheincode COLONS-50. Du kannst den Gutscheincode im Warenkorb eingeben. Er ist einmal pro Unternehmen, ab einem Bestellwert von 150 € einlösbar. Mehr Informationen zum Gutschein, findest Du hier.

