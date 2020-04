Bestseller in neuem Gewand: Geberit hat die Betätigungsplatten Sigma20 und Sigma30 weiterentwickelt – für beide Modelle stehen ab April 2020 neue Designvarianten mit easy-to-clean-Beschichtung zur Verfügung. Die Designringe und -streifen gibt es nun auch Ton-in-Ton mit der Betätigungsplatte. Für einen dezenten und gleichzeitig zeitgenössischen Auftritt im Privatbad oder (halb-)öffentlichen Sanitärraum.



Ohne sie geht es nicht – eine WC-Betätigungsplatte gehört zu den meistgenutzten Objekten im Bad. Sie stellt die Verbindung zwischen Badnutzer und Spültechnik dar und fällt bei jedem Besuch ins Auge. Grund genug, das gute Stück sorgfältig auszuwählen und auf die Badeinrichtung des Kunden abzustimmen.



Bewährte Technik, neue Designs

Die beiden Betätigungsplatten Geberit Sigma20 und Sigma30 verfügen über die bewährte Zwei-Mengen-Spülauslösung. Während sich die Sigma20 in runder Formensprache präsentiert, zeigt die Sigma30 mit ihrer geradlinigen Formensprache mehr Kante. Um individuelle Gestaltungswünsche zu erfüllen, gibt es beide Modelle jetzt in neuen Farbvarianten. Die Designringe und -streifen präsentieren sich neben der verchromten Ausführung jetzt auch alternativ Ton-in-Ton mit der Betätigungsplatte: gänzlich in weiß sowie in weiß matt lackiert, außerdem in durchgängigem schwarz und schwarz matt lackiert. Die matt lackierten Varianten sind zusätzlich mit easy-to-clean-Beschichtung veredelt, die dafür sorgt, dass Fingerabdrücke weniger sichtbar sind und die Reinigung leichter von der Hand geht. Bei Neubau und Renovierung können SHK-Fachhandwerker ihren Kunden damit ein breites Sortiment an funktionalen Betätigungsplatten zur Wahl stellen.