Der umlaufende Rahmen fasst den ROYAL LUMOS ein wie ein Bild. Durch die dreiseitige LED-Beleuchtung erhält der Spiegelschrank eine leichte, vor der Wand schwebende Optik. Das Ablagefach setzt Lieblingsprodukte in Szene.

Der edel verarbeitete ROYAL LUMOS Spiegelschrank von KEUCO ist prädestiniert für luxuriöse, hochwertige Bäder. Ein umlaufender dreiseitiger Leuchtrahmen macht ihn zu einem echten Highlight im Bad – ob als klassischer Wandvorbau-Spiegelschrank oder außergewöhnliches Halbeinbau-Modell. Das offene Ablagefach setzt Lieblingsprodukte effektvoll in Szene.

Bei dem KEUCO Spiegelschrank ROYAL LUMOS, entworfen vom Designbüro blisse-zetsche, München, treffen erstklassige Qualität und Top Design made in Germany auf raffinierte Lichttechnik und intelligente Raumnutzung. Der umlaufende Rahmen fasst den ROYAL LUMOS ein wie ein Bild. Durch die dreiseitige, von innen strahlende LED-Beleuchtung des transluzenten Rahmens erhält der Spiegelschrank eine leichte, vor der Wand schwebende Optik. Vor allem in der Variante als Halbeinbau-Spiegelschrank kommt das schwerelose Erscheinungsbild besonders zur Geltung. Der großzügige Stauraum versteckt sich zur Hälfte in der Wand. Die verspiegelten Außenseiten des Wandvorbau-Modells zeugen von höchstem Designanspruch. Ein ebenso markantes wie praktisches Design-Merkmal ist das integrierte Ablagefach. Auch bei geschlossenen Spiegeltüren ermöglicht es den Zugriff auf häufig benötigte Utensilien. Ein edler Einleger aus Linoleum schafft eine rutschfeste und kratzfreie Ablagefläche für Uhren, Schmuck oder Mobilgeräte.

Mit dem intelligenten Beleuchtungskonzept in intuitiver Bedienung setzt KEUCO neue Maßstäbe. So lässt sich die LED-Beleuchtung des ROYAL LUMOS über das Bedienpanel dimmen und in der Lichtfarbe stufenlos einstellen: von tageslichtweißem Licht mit 6.500 Kelvin zur idealen, alltäglichen Pflege, bis hin zu warmweißem Licht mit 2.700 Kelvin, optimal für ein perfektes Abend-Make-up oder ein stimmungsvolles Badambiente. Darüber hinaus wartet der ROYAL LUMOS mit drei Beleuchtungs-Quellen auf: Eine Hauptbeleuchtung des umlaufenden Rahmens sowie eine Fach- und Waschtischbeleuchtung.

Bei eingeschalteter Hauptbeleuchtung sorgt der LED-Lichtrahmen für die Raum- und Gesichtsbeleuchtung sowie die Beleuchtung des Schrankinneren im geöffneten Zustand. Die zusätzliche Beleuchtung nach unten setzt atmosphärische Lichtakzente auf Armatur und Waschtisch; und die indirekte Beleuchtung des hinten verspiegelten Ablagefachs ist gleichermaßen funktional wie ästhetisch. Die Vollbeleuchtung und die indirekte Beleuchtung – bestehend aus Waschtisch- und Fachbeleuchtung – können separat an- und abgeschaltet, in der Lichtfarbe variiert und gedimmt werden. Die Fach- und Waschtischbeleuchtung leuchten immer parallel.

Die hochwertige Innenausstattung zeigt sich mit verspiegelten Rück- und Seitenwänden sowie praktischen Details, wie höhenverstellbaren Glasablagen und zwei Steckdosen. Durch die soft-close Scharniere schließen die Türen des ROYAL LUMOS besonders komfortabel und sanft. Die innen verspiegelten Drehtüren ermöglichen auch eine Betrachtung des Hinterkopfes beim Frisieren.



Erhältlich in sechs Breiten, von 650 bis 1400 mm, eröffnet der ROYAL LUMOS Spiegelschrank individuelle Gestaltungsmöglichkeiten für kleine und große Bäder. Abhängig von der Breite ist er mit bis zu drei Spiegeltüren ausgestattet und bietet die perfekte Kombination zu Einzel- und Doppelwaschtischen. Die Wandvorbau- und Halbeinbau-Varianten geben viel Spielraum für eine moderne Badarchitektur.