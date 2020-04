In Kombination mit den Accessoires der Serie 477 erfüllt die umfassendste barrierefreie Systemlösung am Markt alle Anforderungen an die Ausstattung von Bädern. Nutzer und Pflegepersonal standen bei der Entwicklung gleichermaßen im Fokus.

Eine Gestaltungsalternative bietet Serie 477/801 in der Edition matt. Die Edition matt verleiht dem sanitären Raum eine wohnliche Gestaltungsalternative. Herausragende Ästhetik und uneingeschränkte Funktionalität schließen sich nicht aus. Erhältlich ist Serie 477/801 in der Edition matt in verschiedenen Nuancen in Weiß- und Grautönen. Die einzigartige Sortimentstiefe von Sanitär-Accessoires über Komfortprodukte, mobile Lösungen und barrierefreie Elemente bis hin zu Türdrückern ermöglicht eine konsequente Ausstattung.

Das samtige Finish der Edition matt wird durch ein spezielles Veredelungsverfahren erreicht. So entsteht einzigartiges Design in Premium-Qualität made in Germany.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.hewi.com/de/sanitaer/serie-477-801