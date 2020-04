Ein Bad aus einem Guss muss nicht kompliziert und kostspielig sein. Das zeigt die De­signlinie clivia von VIGOUR. clivia erfüllt den Wunsch an eine zeitgemäße Optik ebenso wie den Anspruch an hochwertige Materialien und präzise Verarbeitung. Im Zuge des aktuellen Relaunches spielt clivia diese Stärken unter dem Motto „Clever kombiniert“ noch gekonnter aus.

Badmöbel für ein Höchstmaß an Individualität

Besonders deutlich wird die neue Kombinationsvielfalt im Bereich der Badmöbel. Hier können Fachhandwerker ihren Endkunden neben den unterschiedlichen Fronten auch fünf verschiedene Griffvarianten zur Auswahl anbieten. Für noch mehr Individualität sorgen die mit Standfüßen ausgestatteten Schränke und Regale, die eine Alternative zu den bereits bekannten wandhängenden Modulen bilden. Unter anderem bietet clivia schwarze Gestelle mit integriertem Handtuchhalter, die sowohl wandhängend als auch bodenstehend lieferbar sind sowie Möbel, die auch als wandhängende Regale über­zeugen. Damit liegen clivia-Badmöbel mit ihrer frischen Optik und Gestaltung nicht nur absolut im Trend, sondern bieten zusätzlichen Gestaltungsspielraum.

VIGOUR-Geschäftsführer Alexander Gelsdorf: „Zusammen mit dem Designer Michael Stein ist es uns gelungen, ein Gesamtbad zu einem außergewöhnlichen Preis-Leis- tungs-Verhältnis mit einem harmonischen Design zu schaffen, was sich in allen Pro­dukten wiederfindet. Nach derby, white und VIGOUR vogue bieten wir nun auch bei clivia eine bis ins Detail abgestimmte einheitliche Optik im Bad. Ob großes oder kleines Bad, mit Schräge oder wenig Tageslicht - clivia punktet mit cleveren Kombinationsmög­lichkeiten für den ganz persönlichen Bedarf. Das gilt auch für das Thema Barrierefrei­heit. Mit clivia plus bieten wir Lösungen für grenzenlose Freiheit im Bad.“

Von Fachhandwerkern gewählt

Die neuen clivia-Produkte sind ab Mai 2020 bestellbar und werden - wie alle VI- GOUR-Produkte - ausschließlich über das konzessionierte Fachhandwerk vertrieben. Eine klare Positionierung, die dem Sanitärhersteller erst vor wenigen Wochen den Plus X Award in der Kategorie „Fachhandwerksmarke des Jahres 2020“ einbrachte. Über 500 Betriebe hatten in ganz Deutschland an der Abstimmung teilgenommen und sich so für VIGOURs Treue zum Fachhandwerk bedankt.