Die BetteSpace S ist die raumsparendste Variante der Kollektion und nutzt dank der cleveren Trapezform den vorhandenen Raum in kleinen und mittelgroßen Badezimmern optimal aus. Bild: Bette

BetteSpace ist eine neue Badewannen-Kollektion, die sich intelligent an die Raumarchitektur kleiner und mittelgroßer Bäder anpasst. Mithilfe trapezförmiger Geometrien nutzt sie den vorhandenen Raum optimal aus und bietet dabei höchsten Bade-Komfort. Je nach Vorhaben und Platzangebot kann zwischen drei Varianten gewählt werden: einer Raumsparwanne, einer Bade-Dusch-Kombination und einer Zwei-Sitzer-Wanne.

Das Design der puristischen Badewannen stammt vom Potsdamer Designbüro Tesseraux + Partner, das eine optimierte Form für BetteSpace entwickelt hat: Die Grundfläche entspricht einem rechtwinkligen Trapez und spart dadurch wertvollen Raum im Bad. Jede der Wannen besitzt zudem eine breite Rückenpartie, deren Schräge für bequemen Sitzkomfort austariert wurde und eine großzügige Liegefläche von 170 Zentimetern Länge. Das verführt zum ausgedehnten Wannenbad und ermöglicht auch großen Personen aus dem Alltag abzutauchen.

„Ein Bad zu nehmen ist Qualitätszeit für uns und unseren Liebsten. Dieser Luxus darf nicht nur Bädern mit großem Grundriss vorbehalten sein, sondern sollte in jedem Bad möglich sein. Dafür sorgt die BetteSpace“, so Sven Rensinghoff, Marketingchef des Unternehmens.

Ideal für urbane Bäder

Die BetteSpace S ist die raumsparendste Variante der Kollektion. Wie ihre Schwestern ist sie badefreundliche 170 Zentimeter lang. Mit einer Breite von 75 Zentimetern auf der Liegeseite und 60 Zentimetern am Fußende nutzt sie jedoch den vorhandenen Raum in kleinen und mittelgroßen Badezimmern optimal aus. Dabei bietet sie einer Person genug Platz für ausgiebigen Badespaß und sorgt mit 42 cm für angemessenen Tiefgang.

Die Sowohl-als-auch-Wanne

Wenn im Badezimmer nur Platz entweder für eine Badewanne oder eine Dusche ist, jedoch weder auf das eine noch das andere verzichten werden soll, bietet sich die BetteSpace M als idealer Kompromiss an. Mit einer Breite von 90 Zentimetern am Fußende und 75 Zentimetern am Kopfende, bietet die ebenfalls 42 Zentimeter tiefe Badewanne genug sichere Standfläche zum Duschen und mehr als genug Platz zum Plantschen.

Badespaß zu zweit

Die BetteSpace L bietet sogar zwei Personen genug Platz für ein gemeinsames Wannenbad – da die Liegeseite 130 Zentimeter breit ist, auch nebeneinander. Dank ihres 75 Zentimeter breiten Fußendes spart sie jedoch fast einen halben Quadratmeter Raum im Badezimmer ein. Sie sorgt so für mehr Bewegungsfreiheit in kleinen und mittelgroßen Bädern, ohne dass auf Komfort und Wellness verzichtet werden muss.

Langlebig, hautsympathisch, pflegeleicht

Typisch für alle drei BetteSpace Badewannen aus dem Hause Bette ist die hohe Verarbeitungsqualität mit der der glasierte Titan-Stahl hier in Form gebracht wurde. Sanfte Schrägen und Eckradien dort, wo sich der Körper beim Baden an die Wanne anschmiegt, und definierte Kanten und Ecken, wo es auf eine gelungene Integration in die Raumästhetik ankommt.

Der glasierte Titan-Stahl selbst ist äußerst robust und langlebig und besitzt eine hautsympathische, wärmespeichernde Oberfläche, die zudem sehr pflegeleicht ist. Und was kann schöner sein, als abends ein romantisches Wannenbad mit Badezusätzen und Kerzen auf dem Wannenrand zu genießen, ohne sich Sorgen machen zu müssen, dass die BetteSpace Schaden nimmt.