Die Zahl der Handwerksbetriebe, die von Lieferengpässen betroffen ist, steigt langsam, aber vergleichsweise kontinuierlich. Das hatten wir erwartet. Die Laufzeit von Containern aus China und die Auswirkung der weltweiten lockdowns wirken mit einem Zeitverzug von ca. acht Wochen. Wir hatten erste erhebliche Bremsspuren für Ende April prognostiziert.

Auch die Quote der Betriebe, die von Auftragsverschiebungen betroffen sind, steigt relativ kontinuierlich. Die Verschiebungen kommen aus drei Quellen. Die Endkunden wollen verschieben, am Auftrag beteiligte Gewerke müssen verschieben und die SHK-Handwerker selbst verschieben.

Die Quote der Betriebe, die einen Konjunkturknick für die Branche erwarten, pendelt in einem Korridor von 70% bis 80%. Ein Rückgang scheint ausgemachte Sache zu sein. Die erwartete Rückgangshöhe liegt knapp über 20%.

Fazit: Die Anfangspanik hat sich gelegt, die Gegenwart scheint kontrollierbar zu sein, die gefühlte (!) Zukunft macht ein wenig Sorgen.