Unsere OV Academy ist „die“ Schulungsplattform für Heizungsbauer, planende Ingenieure sowie verantwortliche Personen in Behörden und im Wohnungsbau.

Leider bestimmt derzeit das Corona-Virus unser tägliches Leben in Wirtschaft und Gesellschaft. Daher müssen wir in Zeiten der Ausgangsbeschränkung und des Kontaktverbots auch auf unsere bewährten Präsenzveranstaltungen verzichten.

Eine risikolose Alternative hingegen bieten wir Ihnen mit unseren kostenlosen Webinaren. Diese haben wir situationsbedingt ausgeweitet.

Egal ob von zu Hause, aus dem Büro oder von unterwegs – Sie können von überall auf die OV Academy zugreifen und an den Webinaren teilnehmen. Diese werden von unseren Referenten mit langjähriger Praxiserfahrung gehalten. Themenschwerpunkte sind dabei u. a. Hydraulik in Heizungs- und Kühlanlagen, Optimieren der Hygiene in Trinkwasseranlagen sowie Sanieren von Fußbodenheizungen im Bestand oder OVplan in der Praxis.

Zusätzlich aktualisieren wir regelmäßig das Themenangebot

sowie die Lerninhalte.

Schauen Sie rein, es ist sicherlich auch für Sie etwas dabei.

Außerdem stehen Ihnen natürlich auch weiterhin unser Online-Kurse für ein individuelles Lernerlebnis zur Verfügung. Erwerben Sie Ihr Wissen „spielerisch“ mit Hilfe verschiedener Module, z.B. durch Quizze, Animationen oder Videos. Die einzelnen Lerninhalte werden von uns regelmäßig aktualisiert und können von Ihnen jederzeit flexibel und im eigenen Lerntempo bearbeitet werden.

Mit der Oventrop Community bieten wir Ihnen einen besonderen Service. Der persönliche Newsstream, informiert Sie über alle wichtigen Ereignisse rund um Ihre Oventrop Lernwelt. Ob Neuigkeiten in einer Gruppe oder auf der persönlichen Pinnwand – die Community ermöglicht Ihnen den Austausch mit anderen Teilnehmern und hält alle immer auf dem neuesten Stand.

Sobald sich die derzeitige Situation entschärft, sind wir natürlich auch mit unseren bewährten Präsenzveranstaltungen wieder für Sie da. Wir werden dazu über unsere OV Academy rechtzeitig informieren.

Weitere Informationen zu den Oventrop Trainingsmöglichkeiten, Themen und Terminen finden Sie unter ov.de/academy.