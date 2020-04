WATERCryst – führender Hersteller von chemiefreien Kalkschutz- Anlagen im Trinkwasser – verzeichnete in den letzten Jahren ein starkes Wachstum. Aus diesem Grund war es notwendig, Ergänzungen im Vertrieb und im Bereich Marketing vorzunehmen.

Um auch in den nächsten Jahren die sehr positive Entwicklung fortsetzen zu können, hat WATERCryst Herrn Schmidt zum Verkaufs- und Marketingleiter ernannt.

Schmidt war in der Vergangenheit als Außendienstmitarbeiter für die Region Köln-Düsseldorf-Aachen verantwortlich. Er wird ab sofort und in enger Zusammenarbeit mit dem Vertriebsleiter Alexander Piesche den Markt weiterentwickeln. Hierbei liegen seine Schwerpunkte bei der Unterstützung des Vertriebsaußendienstes sowie beim Aufbau eines leistungsstarken Vertriebsinnendienstes.

Um den Anforderungen des Marktes noch besser gerecht zu werden, eröffnet Torsten Schmidt demnächst ein neues Vertriebsbüro in Köln. Von dort aus wird er den Marketingbereich leiten und die Schulungs- sowie Messeveranstaltungen organisieren.

Schmidt und Piesche arbeiten bereits seit vielen Jahren erfolgreich miteinander und freuen sich auf die gemeinsame Zusammenarbeit in der Vertriebsspitze.

Die WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG ist ein mittelständiges und inhabergeführtes Markenunternehmen mit Sitz in Haan und einer Niederlassung in Kematen/Tirol, das technisch führende Produkte im Bereich des chemiefreien Kalkschutzes anbietet.

Detaillierte Informationen zum Unternehmen und den Produkten erhalten Sie im Internet unter https://www.watercryst.com

Telefon: +49 2129 - 3475-755

WATERCryst Wassertechnik GmbH & Co. KG

Elsa-Brandström-Straße 31

42781 Haan

Deutschland

office@watercryst.com

www.watercryst.com

Telefon: +43 5232 - 20602-0

Watercryst Wassertechnik GmbH & Co KG

Messerschmittweg 26

6175 Kematen

Österreich

office@watercryst.com

www.watercryst.com