Unabhängiger werden vom Strombezug aus dem öffentlichen Netz und steigenden Strompreisen – mit ganzheitlichen Systemlösungen für Strom und Wärme und dem neuen Vitocharge Hybrid-Stromspeicher können Hausbesitzer diesen Wunsch jetzt Wirklichkeit werden lassen. Der neue Vitocharge ist die ideale Ergänzung zu Photovoltaikanlagen, solarstrombetriebenen Wärmepumpen und zu stromerzeugenden Heizungen, wie etwa Brennstoffzellen-Heizgeräten. Und schön ist er auch: Für sein modernes ansprechendes Design hat der neue Vitocharge eine Auszeichnung erhalten.

Prämiertes Design: einfach schön

Die mattweiße Pulverbeschichtung Vitopearlwhite ist einzigartig auf dem Markt. Zusammen mit dem ansprechend gestalteten Gehäuse und dem Black Panel Display fügt sich der Hybrid-Stromspeicher harmonisch zum Beispiel in den Hauswirtschaftsraum ein und würde auch in Wohnräumen eine gute Figur machen. Für sein innovatives Design wurde Vitocharge vom Rat für Formgebung mit der Auszeichnung “Winner” Design Plus powered by Light + Building prämiert.

Modulare Bauweise für die exakte Anpassung an individuelle Anforderungen

Beim Vitocharge Hybrid-Stromspeicher sind Wechselrichter und Batterie-Einheiten in einem Gerät vereint. Dadurch muss bei der Neuanschaffung eines Energiesystems nicht in einen separaten Wechselrichter investiert werden. Außerdem spart diese integrierte Lösung Platz. Zugleich ist der neue Vitocharge so flexibel, dass er auch als Wechselstrom-gekoppelter (AC-gekoppelter) Stromspeicher zu einer bestehenden Photovoltaikanlage oder ausschließlich als PV-Wechselrichter – ohne Batterien – genutzt werden kann. Die spätere Nachrüstung mit Batterien ist jederzeit möglich. Damit ist Vitocharge bereit für alle denkbaren Anwendungsfälle in Ein- und Zweifamilienhäusern.

Unterschiedliche Stromverbräuche im Ein- und Zweifamilienhaus fordern ein einfach planbares System mit flexiblen Speichergrößen. Der neue Hybrid-Stromspeicher ist deshalb modular aufgebaut. So kann es schnell an individuelle Anforderungen angepasst werden. Bis zu drei Batterie-Einheiten mit jeweils 4 Kilowattstunden Speicherkapazität lassen sich an den Wechselrichter anschließen, dann stehen bis zu 12 Kilowattstunden zur Verfügung. Jede Batterie-Einheit besteht aus einem kompakten Gehäuse und zwei eigensicheren Lithium-Ionen-Batteriezellen. Kompakte Abmessungen und die Möglichkeit, den Speicher wahlweise an der Wand oder auf dem Boden stehend zu montieren, sparen jede Menge Platz.

Alle Informationen auf einen Blick

Der Wechselrichter verfügt über drei Gleichstrom-Eingänge (DC-Eingänge): zwei Eingänge zum Anschluss von Photovoltaikmodulen, der dritte kann wahlweise zur Reihenschaltung der Batterie-Einheiten oder ebenfalls für Photovoltaik genutzt werden. Zudem kann über den AC-Anschluss ein Brennstoffzellen-Heizgerät an das Hausnetz und damit an den Hybrid-Stromspeicher angeschlossen werden. Das 3,5 Zoll große Black Panel Display im Bedienteil zeigt die aktuelle Leistung der Stromerzeuger oder den Ladezustand der Batterie an.

EEBUS-Konnektivität zur Einbindung in Energie-Management-Systeme

Der neue Vitocharge verfügt als einer der ersten Hybrid-Stromspeicher im Markt über eine standardisierte EEBUS-Schnittstelle zur Einbindung in Energie-Management-Systeme, wie z.B. die GridBox. Als Zentrale sorgt sie für Transparenz der Energieflüsse und verbindet die strombasierten Komponenten. Durch die EEBUS-Schnittstelle ist Vitocharge kompatibel zu einer Vielzahl von Anwendungen und unterstützt Visualisierung und Optimierung im Systemverbund.

Zeitsparende Inbetriebnahme mit Hilfe der kostenlosen ViStart App

Durch die modulare Bauweise ist die Installation des Stromspeichers besonders einfach. Wechselrichter und die Batterie-Einheiten können von einer Person montiert werden. Ein mehrstufiges Sicherheitskonzept sowie der integrierte Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung beim Anschluss der Batterien sorgt für höchstmögliche Sicherheit. Bei der Erstinbetriebnahme unterstützt der im Bedienteil integrierte Inbetriebnahme-Assistent den Installateur – oder er nutzt die neue ViStart App auf seinem Smartphone oder Tablet.

Die innovative ViStart App ermöglicht die schnelle und fehlerfreie Inbetriebnahme von Vitocharge. Nach Aktivierung des im Hybrid-Stromspeicher integrierten WiFi-Access-Points stellt die App automatisch eine direkte Verbindung her und führt den Fachpartner durch den gesamten Inbetriebnahme-Prozess. Die ViStart App kann kostenlos aus dem Apple App Store bzw. bei Google Play Store heruntergeladen werden

Alles aus einer Hand für die effiziente Strom- und Wärmeversorgung

Die Kombination von Vitocharge mit einer Photovoltaikanlage und einer Wärmepumpe oder mit einem Brennstoffzellen-Heizgerät ermöglicht die weitgehende Unabhängigkeit vom Strombezug aus dem öffentlichen Netz. Das Integrierte Viessmann Lösungsangebot hält dafür ganzheitliche Systemlösungen bereit, wie zum Beispiel Vitovolt Photovoltaikanlagen, hocheffiziente Vitocal Wärmepumpen und Vitovalor Brennstoffzellen-Heizgeräte, die zusätzlich um Vitoplanar Elektro-Heizsysteme, Vitotherm Elektro-Warmwasserbereiter und Ladestationen für E-Autos ergänzt werden können. Die Energieströme zwischen den verschiedenen Komponenten haben die Anwender mit dem webbasierten Energiemonitoring der GridBox stets im Blick. Fachpartner und Anlagenbetreiber profitieren gleichermaßen davon, dass alle Komponenten aus einer Hand stammen – exakt aufeinander abgestimmt für ein reibungsloses Funktionieren mit höchster Effizienz und Zuverlässigkeit.

Zum Integrierten Lösungsangebot gehören außerdem digitale Plattformen für die Vernetzung von Produkten und Systemen sowie digitale Services wie die ViStart App zur Unterstützung bei der Inbetriebnahme neuer Geräte. Hinzu kommen Dienstleistungen wie der FörderProfi (www.foerder-profi.de), der auf Wunsch die komplette Abwicklung zur Beantragung von Fördermitteln übernimmt.

Vorteile für die Marktpartner

Ein Produkt für die drei Hauptanwendungen im Ein- und Zweifamilienhaus:

➔ Hybridlösung für die Kombi-Installation von Photovoltaikanlage und Stromspeicher

➔ Nachrüstung des Stromspeichers zu einer PV-Anlage mit bestehendem PV-Wechselrichter

➔ Installation einer PV-Anlage mit PV-Wechselrichter ohne Stromspeicher

Einfache Auslegung durch modularen Aufbau

Schnell durch eine Person zu installieren

Integrierter Schutz gegen Kurzschluss und Verpolung beim Anschluss der Batterien

Mehrstufiges Sicherheitskonzept sowie eigensichere Li-Ionen-Batterien

Schnelle Inbetriebnahme mit Inbetriebnahme-Assistent am Bedienteil und ViStart App

Exakt aufeinander abgestimmte Viessmann Haustechnik-Komponenten

Konnektivität zwischen Viessmann Produkten ermöglicht die Optimierung des Strom-Wärme-Systems

Vorteile für die Anwender

Platzsparendes flaches Design, für wandhängende oder stehende Montage

Hohe Effizienz durch intelligente Betriebsweise und Hochvolt-Reihenschaltung der Batterien

Sichere Zellchemie und lange Lebensdauer der Batteriezellen

Optimale Ergänzung bestehender Energiesysteme

Vollautomatische Ersatzstromfunktion vorbereitet, für eine Versorgung bei Stromausfall (Zubehör erforderlich)

Mit der GridBox volle Transparenz durch umfassendes Energiemonitoring und Optimierung des Eigenverbrauchs

Mit Zugang zur ViShare Energy Community sind 0,- € Stromkosten im Monat möglich

10 Jahre Zeitwertersatzgarantie auf die Vitocharge Batteriezellen

Technische Daten

Nutzbare Kapazität: 4, 8 und 12 kWh

Abmessungen Batterie-Einheit (B / H / T): 600 x 500 x 250 mm

Wechselrichter-Varianten:

➔ 4,6 kVA einphasig, max. 7 kWp

➔ 6 kVA dreiphasig, max. 9 kWp (Markteinführung 2021)

➔ 8 kVA dreiphasig, max. 12 kWp (Markteinführung 2021)

Abmessungen Wechselrichter (B / H / T): 600 x 500 x 250 mm

Liefertermin

Der neue Hybrid-Stromspeicher Vitocharge wird ab August 2020 in den Markt eingeführt.