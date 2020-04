Design-Liebhaber legen Wert auf Details. In Bad und WC ist ein solches Detail die Spülauslösung, sie ist bei jeder Betätigung ein besonderer Blickfang. Mit den Betätigungsplatten Sigma21 und Sigma50 sowie der Urinalsteuerung Typ 50 von Geberit vollenden Installateure die anspruchsvolle Badgestaltung ihrer Kunden. Ausführungen in neuen Trendfarben und Materialien ermöglichen ein stimmiges Badambiente in Kombination mit Armaturen in rotgold, Messing, schwarzchrom oder chrom.

Mit der neuen Designauswahl der WC-Betätigungsplatten Sigma21, Sigma50 sowie der elektronischen Urinalsteuerung Typ 50 von Geberit lassen sich Einrichtungstrends und individuelle Wohnstile in Bad und WC bis ins Detail perfekt umsetzen. Damit alle Nuancen harmonisch aufeinander abgestimmt sind, erweitert der führende europäische Hersteller von Sanitärprodukten die Vielfalt an WC-Betätigungsplatten sowie Urinalsteuerungen, die im Privatwohnungsbau sowie in der Hotellerie und Gastronomie zum Einsatz kommen.

Geberit Sigma50: Erweiterte Material- und Farbauswahl

2019 erhielt die WC-Betätigungsplatte Sigma50 ein Design-Update: Die Auslösetasten zeigen sich nun deutlich schlanker und mit ausgeprägter Wölbung nach außen. Ein Diamantschliff an den Kanten mutet sehr edel an, was sich in der rahmenlosen Gestaltung fortsetzt. Mit 17 neuen Kombinationsmöglichkeiten ist die Spülauslösung ab April 2020 besonders wandlungsfähig und passt sich dem Stil und den Farbwelten des jeweiligen Bades an: Neu im Sortiment sind die Oberflächen Betonoptik und Nussbaum amerikanisch. Zudem stehen die elegant gewölbten Spültasten neu in den trendigen Metallfarben rotgold, Messing und schwarzchrom zur Auswahl.

Mit ihren unterschiedlichen Materialien, Farben und Oberflächen erhält die Spülauslösung jeweils einen ganz eigenen Charakter. Der helle Grauton der Betätigungsplatte in Betonoptik harmoniert mit vielen Wand- und Fliesenbildern. Natürliche Akzente setzt die Echtholz-Ausführung „Nussbaum amerikanisch“: Sie macht aus jeder Spülauslösung ein Unikat, denn keine Maserung gleicht der anderen. Zum Schutz vor Feuchtigkeit und Verschmutzung erhält die Variante Nussbaum eine spezielle Oberflächenbehandlung. Die Tasten und der umlaufende Rahmen aller Varianten der Sigma50 sind zudem mit der easy-to-clean-Beschichtung veredelt. Diese sorgt dafür, dass Fingerabdrücke weniger sichtbar und gleichzeitig besonders leicht zu entfernen sind.

Geberit Sigma21: Kombinationsvielfalt für hohe Ansprüche

Die randlose WC-Betätigungsplatte Sigma21 präsentiert sich mit einer runden, edlen Formensprache. Neue, angesagte Metallfarben und Oberflächen geben jedem Einrichtungsstil ab April 2020 den letzten Schliff. War der Korpus der Betätigungsplatte Sigma21 bisher in den Materialien Glas (weiß, schwarz, sand) oder dem Naturstein Mustang Schiefer erhältlich, fügen sich nun auch die Varianten Nussbaum (Holz) und Betonoptik neu hinzu, die in ihrer Maserung und Farbgebung jeweils einzigartig sind. Die geometrisch runden und leicht erhabenen Tasten der wassersparenden Zwei-Mengen-Spülung für die große und die kleine Spülmenge setzen sich durch eine Metallumrandung von der Platte ab – wahlweise in den Farben Chrom oder in den neuen trendigen Metalltönen rotgold, Messing und schwarzchrom. Dank easy-to-clean-Beschichtung lässt sich der umlaufende Rahmen besonders leicht reinigen.

Durch die individuellen Kombinationsmöglichkeiten ist die Sigma21 immer ein Blickfang und fügt sich geschmackvoll in Badeinrichtungen mit hohem ästhetischen Anspruch ein. Das Design der Betätigungsplatte kann passend zur Material- und Farbwahl von Armaturen am Waschtisch, in der Dusche oder der Badewanne gewählt werden. Für die Sigma21 und Sigma50 ist optional das DuoFresh Modul mit Einwurfschacht für Spülkastensticks erhältlich – damit werden unangenehme Gerüche effektiv durch einen Keramikwabenfilter beseitigt. Ein Orientierungslicht am Rahmen des DuoFresh Moduls weist dem Nutzer im Dunkeln sicher den Weg zum WC.

Geberit Abdeckplatte Typ 50 für Urinalsteuerung mit neuen Oberflächen

Passend zu den WC-Betätigungsplatten bietet Geberit ab April 2020 auch für die elektronische Urinalsteuerung Typ 50 die neuen Farben rotgold, schwarzchrom und Messing an. Diese sind auf die Oberflächen der Sigma50 und der Sigma21 abgestimmt und schaffen ein einheitliches Ambiente im Bad. In den neuen Trendfarben veredeln die Abdeckplatten Urinale in den Sanitärräumen in Hotellerie und Gastronomie oder auch im privaten Umfeld. Dank easy-to-clean-Beschichtung sind Fingerabdrücke weniger sichtbar, was sie für den Einsatz in häufig frequentierten Sanitärräumen prädestiniert. Wahlweise kann die Urinalsteuerung batterie- oder netzbetrieben werden. Den individuellen Gestaltungsmöglichkeiten sind damit kaum noch Grenzen gesetzt – für stimmige Badkonzepte, bei denen jedes Detail passt.