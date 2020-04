Von der Beleuchtung über Sicherheit bis hin zur Reinigung: Intelligente Technik hält immer stärker Einzug in private Haushalte. Auch im Sanitärbereich steigt das Interesse der Endkunden an smarten Lösun gen. Dies eröffnet Planern und Installateuren neue Ansätze für die Beratung und rückt auch Dusch-WCs wie das Sensia Arena von GROHE in den Fokus der Verbraucher. Ein Schlüssel für das erfolgreiche Beratungsgespräch mit Bauherren ist die Kombination der relevanten Vorteile, die weit über die reine Reinigungsleistung hinausgehen. Denn die innovative Spitzentechnologie macht das Sensia Arena Dusch-WC zu einem smarten, nützlichen und vor allem vielseitigen Highlight im modernen Badezimmer.

GROHE Sensia Arena: Top 5 Eigenschaften für mehr Komfort im Alltag

#1 Der Putzhelfer: Mit dem GROHE Sensia Arena bleiben aggressive Reinigungsmittel und unschöne WC-Bürsten öfter unbenutzt in der Ecke stehen. Denn eine spezielle Oberflächenbeschichtung, das spülrandlose WC-Design und die effektive Spülpower erschweren ein Festsetzen von Schmutzpartikeln.

#2 Der Geruchsneutralisierer: Angenehme Gerüche im Badezimmer fördern das Wohlbefinden. Damit dies so bleibt, ist das GROHE Sensia Arena mit einer automatischen Geruchsabsaugung ausgestattet: Eine Schutzschicht aus Luft verhindert, dass Gerüche nach oben steigen. Gleichzeitig werden die Gerüche abgesaugt. Die abgeführte Luft wird dann mit einem Aktivkohlefilter gereinigt und wieder an die Umgebung abgegeben. So gehört dicke Luft der Vergangenheit an. Eventuellen Keimen und Bakterien in der Luft wirkt die HyperClean-Technologie entgegen. Sie tötet dank Silberionen Keime in der Umgebungsluft ab und reduziert die Bakterienbildung um bis zu 99,9 Prozent.

#3 Der Gentleman: Der WC-Deckel steht schon wieder offen und der Vorbenutzer hat das Spülen vergessen? Oft diskutierte Themen finden endlich ein Ende! Denn dank eines Bewegungs-Sensors öffnet und schließt sich der Deckel des GROHE Sensia Arena automatisch, ohne ihn berühren zu müssen. Die besonders wirksame und effiziente WC- Spülung beseitigt unschöne Rückstände und gibt es auf Wunsch auch als automatische Spülung.

#4 Der Navigator in der Nacht: Beim nächtlichen Toilettengang hilft eine praktische Nachtlicht-Funktion zur besseren Orientierung im Dunkeln, ohne das grelle Zimmerlicht einschalten zu müssen und somit den eigenen Ruhemodus zu stören. Für eine ungestörte Nachtruhe sorgt zusätzlich die außergewöhnlich leise Triple Vortex Spülung.

#5 Der Minimalist: Weniger ist oft mehr - auch im Hinblick auf den persönlichen Papierverbrauch erfreuen sich Dusch-WCs immer größerer Beliebtheit. So bietet das GROHE Sensia Arena neben der praktischen Funktion als Alltagshelfer auch in puncto Nachhaltigkeit einen wertvollen Mehrwert: Durch die Reinigung mit natürlichem Wasser ist eine reduzierte Verwendung von Toilettenpapier möglich - bis zu 15 Kilogramm pro Jahr können so bei einem Vierpersonenhaushalt eingespart werden.

GROHE Sensia Arena - Eine neue Dimension der individuell anpassbaren Körperpflege

Das GROHE Sensia Arena Dusch-WC schafft ein völlig neues Gefühl der Körperpflege, die nach den eigenen Bedürfnissen angepasst werden kann. Auch in puncto Design passt das GROHE Sensia Arena durch seine sensible, intuitive Formensprache in jedes Badezimmer und sorgt dort für ein besonderes, optisches Highlight. Neben Sensia Arena, dem smarten WC mit Duschfunktion, bietet GROHE auch einen Dusch-WC Aufsatz als Einstiegsmodell in die Welt des Dusch-WCs an. Unkompliziert und schnell lässt sich dieser ganz einfach Nachrüsten und ist somit auch für Mietobjekte bestens geeignet.

Detaillierte Informationen zu GROHE Sensia Arena erhalten Sie in der informativen Produkt-Broschüre, die Sie hier downloaden können.