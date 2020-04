„Aus der Not eine Tugend machen!", so lautet das Kredo des Bochumer Meisterbetriebes Hasenkamp Sanitär Heizung Klima. Während viele Unternehmen von geringer Auftragsdichte, Kurzarbeit, Insolvenz oder der generellen Angst vor den Auswirkungen der Corona-Krise berichten, setzt das Handwerksunternehmen Hasenkamp auf pfiffige, digitale, kreative und innovative Prozesse, um in der 100-jährigen Firmengeschichte auch weiterhin erfolgreich am Markt zu agieren.

Heinz Hasenkamp, Gesellschafter, Geschäftsführer und Handwerksmeister: „Wir haben umgehend alle empfohlenen Hygienemaßnahmen umgesetzt, um unsere Mitarbeiter und Kunden zu schützen." Auf Grund der Knappheit von Schutzmasken hat Lisa Pötter, Geschäftsleitung für den Bereich „Bad & Wellness", einen Kleinbetrieb beauftragt einen „Behelf-Mund-Nasen-Schutz" (kurz BMNS) für die gesamte Belegschaft anfertigen zu lassen. Selbstverständlich wurden die Verwaltungsräume, die Ausstellungsbereiche und die vor Ort tätigen Handwerker mit geeigneten Desinfektionsmitteln ausgestattet. „Wir wollen weiterhin für unsere Kunden da sein", betont der staatlich geprüfte Energieexperte Heinz Hasenkamp. „Unsere Monteure sind nach wie vor, unter Berücksichtigung der kontaktreduzierenden Maßnahmen, für Privat- und Geschäftskunden im Einsatz. Als Sanitär-, Heizungs- und Klimainstallationsbetrieb sichert das Handwerksteam Hasenkamp auch die Aufrechterhaltung der Arbeitsfähigkeit in den kritischen Infrastrukturen (Pflegeheime, Krankenhäuser, Gefängnisse etc.)."

In Bochum, Dortmund und Hattingen führen die Bad- und Heizungsprofis drei renommierte Bäderaustellungen im Ruhrgebiet. „Unsere Bäderausstellungen sind zur Vermeidung der Virusausbreitung für den Publikumsverkehr geschlossen. Trotzdem sind wir für unsere Kunden da und haben besondere Maßnahmen entwickelt", so Lisa Pötter. „Die Bochumer Ausstellung mit über 1000 m2 wurde mit einer professionellen High-Tech-3D-Kamera für virtuelle Bäderrundgänge abgefilmt. Kunden und Interessenten haben mit dieser Innovation die Möglichkeit, ganz bequem von zu Hause aus, über ein Smartphone, Tablet oder PC durch unsere mehrfach prämierten Bäderwelten zu surfen!" Die beeindruckende und innovative Technik kommt aus den USA, die Umsetzung erfolgte innerhalb kürzester Zeit durch die Marketingabteilung des Meisterbetriebes. Parallel wurden die ersten Folgen eines informativen Bädertalks aufgenommen und veröffentlicht. Bei diesen 3 - 5 minütigen Clips begleiten Lisa Pötter und Heinz Hasenkamp die Badinteressenten durch die virtuelle Ausstellung und informieren charmant und kompetent über die neuesten Baddesigntrends. Diese Clips sind in dem digitalen Bäderrundgang und auf der Website integriert.

„Zur Kontaktreduktion nehmen wir Kundentermine nach telefonischer Vereinbarung wahr. Wir haben auch Prozesse entwickelt um Beratungstermine digital umzusetzen. Der Kunde nimmt von zu Hause aus telefonisch mit uns Kontakt auf und kann sich auf seinem Smartphone oder PC per Videochat von unseren Badexperten beraten lassen", so Lisa Pötter. „Unsere Baddesigner können sich so ein noch besseres Bild von den Wünschen des Kunden machen. Sogar ein 3D-Badgestaltungskonzept kann auf dem heimischen Endgerät des Kunden visualisiert werden."



Vorab wird die Nutzung der unverbindlichen Online Fragebögen auf www.hasenkamp-bochum.de empfohlen. Auf Grundlage dieser Informationen meldet sich dann ein Badberater, um das weitere Vorgehen mit dem Kunden zu besprechen. Unabhängig vom Bereich der Bad- und Wohnraumsanierung bietet das Handwerksunternehmen Hasenkamp weiterhin sein komplettes Portfolio wie z. B. den 24-Stunden-Notdienst, Rohrreinigung, Kanaluntersuchung, Notbeheizung, Heizungswartung, Kundendienst und Montage an. Heinz Hasenkamp betont: „Sicherlich ist die Corona-Krise für uns alle eine Herausforderung und erfordert höchste Aufmerksamkeit und verantwortungsbewusstes Handeln. Mit entsprechenden Strategien und innovativen Ideen gehen wir neue Wege und blicken zuversichtlich in die Zukunft."

