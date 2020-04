Um das Bad zu modernisieren, braucht es manchmal nur einzelne Elemente. Mit wenigen Handgriffen und geringem Aufwand lässt sich zum Beispiel die Abdeckung für den Clou Waschbeckenanschluss durch eine hochwertige keramische Designabdeckung austauschen. Neue reinigungsfreundliche WC-Sitze mit QuickRelease-Funktion sind für unterschiedliche WC-Modelle aus den Geberit Badserien erhältlich und das bewährte Renova Rimfree Stand-WC gibt es künftig auch in den Farbtönen manhattan, pergamon und bahamabeige, damit auch ältere Bäder Ton-in-Ton renoviert werden können.

Renovierung im Bestand: WC-Keramik in klassischer Farbgebung

Heutzutage ist weiß die klassische Farbe von modernen Bad- und WC-Keramiken. Das war nicht immer so. In der Vergangenheit standen unter anderem Beige- und Grautöne hoch im Kurs. Das macht eine stimmige und ansprechende Modernisierung von Bädern mit farbigen Keramiken schwierig bis unmöglich. Für die Renovierung im Bestand bietet Geberit nun das bewährte Renova Tiefspül-Stand-WC nicht nur in weiß, sondern auch in den klassischen Farben manhattan, pergamon und bahamabeige an. Die teilgeschlossene Form der Keramik erleichtert zudem die Reinigung, da verborgene Stellen minimiert werden. So lassen sich ältere Bäder einfach auf modernen WC-Komfort mit pflegeleichter, spülrandloser Rimfree Keramik umrüsten.

WC-Sitze mit QuickRelease-Funktion

WC-Sitze mit QuickRelease-Funktion können einfach durch eine leichte Zugbewegung nach oben mit nur einer Hand abgenommen werden. So ist das WC deutlich leichter gründlich zu reinigen als mit herkömmlichen WC-Sitzen. Geberit hat die QuickRelease-Funktion auf die WC-Sitze der Badserien Renova, Renova Plan, iCon, iCon Square und Xeno2 ausgeweitet. Damit können sich die Kunden nun bei einer Vielzahl an Serien für die reinigungsfreundliche WC-Sitz-Variante mit abnehmbarem Sitz entscheiden. Die WC-Sitze lassen sich einfach auf bestehende WC-Keramiken nachrüsten und werten so das Bad auf.

Keramische Ablaufkappe in weiß

Für ein ansprechendes und homogenes Erscheinungsbild des Waschtischs sorgen keramische Ablaufkappen. Das bestehende Sortiment hat Geberit nun um eine keramische Ablaufkappe in weiß erweitert, passend für das Waschtisch-Ablaufsystem Clou mit Überlaufventil ohne Überlauföffnung in der Keramik.

Dank des erweiterten Keramik-Sortiments von Geberit lässt sich bei der Badmodernisierung mit kleinen Maßnahmen eine große Wirkung erzielen.