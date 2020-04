Die neue my perma-trade App bietet praktische Arbeitserleichterung. Dank ihr lassen sich einfach und übersichtlich per Fingertipp Produkte registrieren und verwalten, Produkt-Infos abrufen, Garantien verlängern oder Dimensionierungshilfen nutzen. Bildnachweis: perma-trade Wassertechnik

Produkte registrieren und verwalten, Garantien verlängern, Dimensionieren – und das alles einfach, bequem und übersichtlich per Smartphone oder Tablet. Die neue my perma-trade App soll SHK-Handwerkern den täglichen Arbeitsalltag erleichtern und dazu beitragen, dass diese sich den perma-trade Produkten bestens verbunden fühlen.

App-laus für neue Einfachheit per Fingertipp: Mit der my perma-trade App lassen sich wertvolle Produkt-Informationen und Hilfestellungen direkt am Smartphone oder Tablet PC abrufen. Das optimierte und besonders übersichtliche Design garantiert dabei vollen Bedienkomfort und einen perfekten Überblick. Zudem sorgt die App für beste Verbindungen zu perma-trade Produkten, wie dem Kalkschutzgerät permasolvent primus 2.0. So können SHK-Handwerker künftig wichtige Daten und Informationen des Gerätes direkt am Smartphone überprüfen, was zum Beispiel die Fehleridentifikation im Störungsfall erheblich erleichtert.

Über my perma-trade lassen sich perma-trade Produkte zudem einfach registrieren und via Speicherfunktion verwalten. Auch Garantieverlängerungen um 12 Monate können per App direkt auf den Weg gebracht werden. Für die Heizungswasseraufbereitung bekommen Monteure einen nützlichen Assistenten an bzw. in die Hand, der gerne alle Berechnungen rund um die Dimensionierung übernimmt. Wer weitere Fragen hat oder Hilfestellung benötigt, kann über my perma-trade schnellen Kontakt zu den entsprechenden perma-trade Experten herstellen.

All diese Features sorgen für Arbeitserleichterungen, die sich ganz einfach mitnehmen lassen: Denn ab jetzt ist die neue my perma-trade App im iOS App Store und Google Play Store für Tablet und Smartphone verfügbar oder kann auf der perma-trade Website direkt im Partnerbereich bestellt werden.