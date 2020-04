Seit 95 Jahren steht Pentair Jung Pumpen für hochwertige und zuverlässige Abwassertechnik. Neben der hohen Qualität der Produkte, legt das Unternehmen besonderen Wert auf die Nähe zum Kunden und unterhält daher ein engmaschiges Kundendienst- und Außendienstnetz. In Baden-Württemberg werden ab sofort zwei neue Außendienst-Mitarbeiter für die Premiummarke tätig, die die Partner in der SHK-Branche beraten und unterstützen.

Seit dem 1. April ist Abdullah Hussein (26) für das Gebiet Baden-Württemberg Ost, mit den Regionen Ulm, Bodensee, Singen und Schwäbische Alb zuständig. Er hat seine gesamte berufliche Laufbahn bei verschiedenen renommierten SHK-Großhändlern in der Region absolviert. Ausgebildet als Groß- und Außenhandelskaufmann, wechselte er danach in den Vertriebsinnendienst. „Ich freue mich, meine 7-jährige Erfahrung hinter dem Verkaufstresen nun in die aktive Beratung und den Vertrieb einer etablierten Pumpenmarke einbringen zu können“, freut sich Abdullah Hussein auf seine neuen Aufgaben.

Zeitgleich wird auch Alexander Kühnöl (55) seinen Dienst für Jung Pumpen aufnehmen. Er wird sich auf SHK-Kunden der Region Baden-Württemberg West fokussieren. Hierzu gehören die Regionen rund um den Schwarzwald. Alexander Kühnöl hat umfangreiche Erfahrung in der SHK-Branche und schon in allen Vertriebsstufen gearbeitet. Als gelernter Gas- und Wasserinstallateur kennt er den Bedarf seiner zukünftigen Kunden von der Pike auf. Nach einigen Jahren Gesellentätigkeit hat er unterschiedliche Aufgaben bei SHK-Herstellern, aber auch beim SHK-Großhandel wahrgenommen. „Ich bin optimal vernetzt für meine neue Tätigkeit und freue mich, wenn ich – nach der Krise – wieder auf den Markt losgelassen werde“, bemerkt Alexander Kühnöl mit einem Augenzwinkern.