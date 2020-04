Zum Schutz unserer Mitarbeiter beantworten wir vom Homeoffice aus Ihre Anfragen. Unsere Techniker vor Ort folgen selbstverständlich strikt den Empfehlungen zur Infektionsvermeidung.

Gleichzeitig haben reibungslose Auftragsabwicklung und der Service, den Sie von uns gewohnt sind, oberste Priorität. Seien Sie unbesorgt:

wir sind weiterhin in vollem Umfang für Sie da und unterstützen Sie – ob im Notfall oder für geplante Heizungssanierungen. Mit einer gemieteten Heizzentrale gewinnen Sie wertvolle Zeit und sichern die Übergangsversorgung.

Besondere Lösungen für besondere Aufgaben

Spezielle Hygienemaßnahmen und ein tadelloser Sanitärbereich sind in Zeiten der Infektionsvermeidung unabdingbar – das beginnt schon beim warmen Wasser für das richtige Händewaschen.

In der Aufrechterhaltung der Wasser- und Energieversorgung spielen Sie als Teil der „kritischen Infrastruktur“ eine wichtige Rolle.

Wir unterstützen Sie dabei, leistungsfähig zu bleiben und Wärme jederzeit und ohne Einschränkung zu ermöglichen.

Flexibilität sind wir bei Qio gewohnt, so werden wir auf die dynamische Situation umgehend reagieren können und – an der Seite des SHK-Handwerks – diese besondere Aufgabe gut bewältigen.

An dieser Stelle danken wir Ihnen für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und zählen auf Ihren Anruf, wenn Sie unsere Unterstützung brauchen!

Für geplante Sanierungen nutzen Sie unser unkompliziertes Sofortangebot oder kontaktieren Sie uns für ein persönliches Beratungsgespräch unter der Service-Hotline (bundesweit kostenfrei) 0800 44 50 444 oder per E-Mail an anfrage @ qio.de

Sollten Sie unvorhergesehen unsere Unterstützung benötigen, wählen Sie die Qio-Notfallwärme unter 0800-800 1180.

Auch mit Abstand alles im Blick: QioLive

Gerade in Zeiten, in denen Sie nicht überall vor Ort sein wollen oder können, ist es wichtig, dennoch den Überblick über Ihre gemietete Heizzentrale zu haben.

Unser Monitoringportal QioLive übermittelt Ihnen sämtliche Betriebsdaten direkt auf Ihr Smartphone oder den PC ins Homeoffice. Informieren Sie sich in aller Ruhe!