Die Quote der Betriebe, die das Verschieben von Aufträgen durch die Endkunden erleben, pendelt sich zwischen 50% und 60% ein.

Auch die Quote der Betriebe, die einen Konjunkturknick erwarten, hat sich leicht reduziert. Wobei die absolute Höhe der Quote darauf hinweist, dass da was kommen wird. Der prognostizierte Rückgang liegt bei 27%.

Fazit: Die Branche hat die ersten Schocks absorbiert. Ein paar Kollegen kommen bis jetzt wohl schadlos durch die Krise.