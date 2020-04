Wer sich bisher nicht zwischen den Designs der Waschtischplatten Soft und Sharp entscheiden konnte, wird bei Style fündig. Weich und trotzdem markant, so lässt sich die Form von Style am besten beschreiben. Die aus 12 mm starkem, durchgefärbten Mineralwerkstoff gefertigten Waschtischplatten gibt es in zwei Größen, 47 und 77 cm.



Style lässt sich mit den Badmöbeln der Serie Cube und Base kombinieren oder kann mit Schürze auf Wunsch inklusive Wischleiste und Handtuchausschnitt beauftragt werden. Mehr Flexibilität vor Ort ermöglichen praktische Möbel-Passstücke die Repabad neu zu den Möbelserien anbietet.