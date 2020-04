REHAU ergänzt sein Angebot an Flächenheiz- und Flächenkühlsystemen.

Flächenheiz- und Flächenkühlsysteme sind die effizienteste Form zur Beheizung beziehungsweise Kühlung eines Gebäudes. REHAU bietet hierfür ein umfassendes Produktportfolio, das sich an den hohen Baustellenanforderungen orientiert und deshalb auch stetig weiterentwickelt wird. Nun ergänzt das Unternehmen sein Programm um weitere Lösungen.

Kompakter Polymerverteiler RAUTHERM HKV P

Nach erfolgreicher Markteinführung in Frankreich und Italien bringt REHAU nun den kompakten Polymerverteiler RAUTHERM HKV P für die Rohrdimensionen 16 x 1,5 und 17 x 2,0 mm auch in Deutschland auf den Markt. Dank des Monoverteilerbalkens überzeugt der Verteiler durch eine kompakte Bauform und ansprechendes Design. Vor- und Rücklauf sind in einem Verteilerbalken thermisch getrennt und verfügen jeweils über ein integriertes Thermometer. Der primäre Anschluss kann variabel von unten oder der Seite erfolgen und ermöglicht damit flexibel auf Baustellensituationen reagieren zu können. Der Anschluss der Heizungsrohre am Verteiler erfolgt schnell, einfach und sicher über den REHAU SPEED Connector. Der RAUTHERM HKV P wird bereits werkseitig vormontiert und auf Dichtheit geprüft. Der Durchflussmesser ist gut ablesbar und kann im laufenden Betrieb gereinigt werden.

Der neue Verteiler entspricht der DIN EN 1264-4 und ist besonders montagefreundlich. Er wird nur mit einem Klick im Verteilerschrank fixiert. Erweiterungssets für einen zusätzlichen Heizkreis sowie umfangreiches Montagezubehör runden das Angebot sinnvoll ab.

Regelverteiler Nea flex

Der neue Regelverteiler Nea flex ist eine flexible Anschlusseinheit, mit der Raumregler und Stellantriebe verdrahtet werden können. Die Zuordnung der Stellantriebe auf die Raumregler erfolgt bequem und individuell über einen Wählschalter im Regelverteiler. Die bauseitige Verdrahtung kann ohne Kenntnis der Anlage erfolgen, denn die Zuteilung der Räume erfolgt nachträglich über einen Wahlschalter – ohne Umverdrahtung. Der Regelverteiler Nea flex bietet somit auch die Möglichkeit einer klaren Gewerketrennung von Elektro und Heizung.

Der neue Regelverteiler ist für die Anwendung Heizen und Kühlen geeignet Insgesamt sind bis zu acht Raumregler Nea sowie bis zu 12 REHAU Stellantriebe UNI 230V anschließbar. Darüber hinaus verfügt er über eine integrierte Pumpensteuerung.