Die Kaldewei Nexsys ist in einer großen Auswahl an Sanitärfarben und edlen Tönen der Kaldewei Coordinated Colours Collection erhältlich. So kann die Rinnendusche als Highlight im Badezimmer für Überraschungseffekte sorgen. Abgebildetes Produkt: Kaldewei Duschfläche Nexsys in Woodberry Brown Matt mit rutschhemmender Veredelung Secure Plus und Designblende in Gold glänzend. Bildquelle: KALDEWEI

Einfacher und sicherer als mit der Kaldewei Duschfläche Nexsys lässt sich das extrem flache Design einer Rinnendusche mit ihren exklusiven Farbtönen und Metallakzenten nicht ins Badezimmer holen. Die Dusche mit 20 Abmessungen, drei Oberflächen, vielen Farben und edlen Designblenden ist nicht nur eine Duschfläche von außergewöhnlicher Ästhetik, sondern auch ein komplettes, nahezu einbaufertiges System. Ob mit dem bewährten 4-in-1-System oder dem Systemboard Nexsys, alle Elemente sind bereits werksseitig vormontiert – inklusive Gefälleträger, Ablaufrinne und Abdichtband.

Fliese wird zur Dusche wird zur Fliese – und nur bei genauerem Hinsehen lässt sich unterscheiden, was Bodenfliese und was Duschfläche ist: Dank der großen Auswahl an Sanitärfarben und Matttönen der Kaldewei Coordinated Colours Collection kann sich die Kaldewei Nexsys so bündig in Böden mit XXL-Fliesen einfügen, dass sie Ton in Ton im Fliesenraster verschmilzt. Genauso kann die Nexsys aber auch als Highlight im Badezimmer für Überraschungseffekte sorgen. Als DIN-Certco-zertifizierte barrierefreie Duschfläche in der Abmessung 120 x 120 Zentimeter erfüllt die Nexsys zudem die Anforderungen an eine barrierefreie Badgestaltung und kann sich wie in der DIN-18040-2 empfohlen auch optisch vom Badezimmerboden abheben.

Edle Designblenden bringen Metallakzente ins Bad

Einen extra Glam-Faktor ins Bad bringt die Nexsys mit den unterschiedlichen Oberflächen für die edle Designblende: Besonders die Ausführungen Gold glänzend, Edelstahl glänzend oder Rotgold gebürstet unterstreichen die Eleganz und Wertigkeit der exklusiven Rinnendusche. Für Komfort durch eine besonders reinigungsfreundliche Oberfläche sorgt auf Wunsch der pflegeleichte Perl-Effekt. Alle Mattfarben können außerdem mit der nahezu unsichtbaren Rutschhemmung Kaldewei Secure Plus ausgestattet werden – für hohe Trittsicherheit in der Dusche.

Perfect Match der Designikonen

Kaum eine Badlösung von Kaldewei hat so viele Preise für ihr exzellentes Design gewonnen wie die Kaldewei Duschfläche Nexsys und die von Designerin Anke Solomon entworfene Kaldewei Waschtisch-Schale Miena: internationale Auszeichnungen von „iF DESIGN AWARD“ über Red Dot Award bis hin zu vielfachen Prämierungen bei den ICONIC AWARDS. Vielleicht bildet die innovative Rinnendusche deshalb mit der zartwandigen Waschtisch-Schale, rund oder eckig, ein so faszinierendes „Perfect Match“, wie Kaldewei den harmonischen Gleichklang aus einer Formensprache und einheitlicher Materialität nennt.

Einfache Montage für mehr Effizienz auf der Baustelle

Mit den werksseitig vormontierten Einbausystemen sorgt die Kaldewei Nexsys schließlich für eine einfache Montage und Zeitersparnis auf der Baustelle. Dank des neuen Systemboards Nexsys SB-N und des bewährten 4-in-1-Systems sind alle Elemente bereits miteinander verbunden, inklusive Ablaufrinne, Gefälleträger und Abdichtband. Eine optimale Schalldämmung ist durch das beiliegende Schallschutzband gewährleistet. Dank der besonders niedrigen Aufbauhöhe ist der bodenebene Einbau auch bei geringer Bautiefe möglich. Nicht ohne Grund gilt die Kaldewei Nexsys gerade deshalb als Liebling nicht nur von Architekten und Sanitär-Fachplanern, sondern vor allem von Installateuren, die mit der Rinnendusche wertvolle Zeit bei der Montage sparen und so ihre Effizienz auf der Baustelle erhöhen können.