Im Bad gehört der Blick in den Spiegel zur täglichen Routine. Umso wichtiger ist es, dass die Beleuchtung stimmt. Die Lichtspiegel aus der Serie Geberit Option sind ab jetzt in drei Linien erhältlich und passen sich damit an das Angebot der Option Spiegelschränke an. Für eine perfekte Lichtsituation im Bad, am Waschplatz und für den Nutzer davor.

Das Licht ist einer der Faktoren, durch den ein Bad zum Wohlfühlort wird. Mit den neuen LED-Lichtspiegeln von Geberit Option gelingt dies auf stilvolle Weise. Die drei Lichtspiegelelemente Option Basic, Option und Option Plus stehen für Flexibilität, Ästhetik und technische Raffinesse und bieten die passende Beleuchtung für jeden Komfortanspruch.

Optimale Beleuchtung am Waschplatz

Die Lichtspiegel Option Basic und Option gibt es mit integrierten LED-Lichtleisten auf beiden Seiten oder einer Lichtleiste am oberen Rand – bei den breiteren Modellen befindet sich die Beleuchtung oben, bei den schmäleren links und rechts. Geberit Option verfügt über abgerundete Kanten und ist mit einer breiten Lichtleiste versehen. Option Basic wiederum ist im eckigen Design und mit schmalen Lichtleisten gestaltet.

Der Lichtspiegel der Linie Option Plus präsentiert sich mit direkter Beleuchtung in Form einer schlanken Lichtleiste oben und einer indirekten Beleuchtung durch ein LED-Lichtband am unteren Rand des Spiegels. Zusammen erzeugen diese beiden Beleuchtungen eine stimmungsvolle Atmosphäre im Bad, liefern aber auch genug Helligkeit fürs Detail. Über einen integrierten Light-Touch-Sensor am unteren Spiegelrand können die direkte und indirekte Spiegelbeleuchtung gesteuert werden. Das Licht ist dimmbar und der Spiegel ist mit einer Antibeschlagfunktion ausgerüstet – für maximalen Komfort am Waschplatz. Einen besonderen Hingucker bietet zudem der Rahmen des Spiegels, der aus gebürstetem Aluminium gefertigt ist.

Die Spiegel der drei Linien sind in unterschiedlichen Größen von 40 bis 120 Zentimetern erhältlich und fügen sich so in Bäder und Sanitärräume nahezu jeder Größe ein.