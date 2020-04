Mit Danfoss Enspire steht Fernwärmeversorgern eine webbasierte SCADA-Softwarelösung für ein energie- und kosteneffizientes Management von Fernwärmesystemen zur Verfügung. Die individuell anpassbare Lösung ermöglicht mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberfläche eine einfache und zuverlässige Systemüberwachung, erfasst und speichert automatisch alle relevanten Betriebsparameter und punktet mit Komfortfunktionen wie der Fernauslesung von Zählerdaten für die Heizkostenabrechnung.



Danfoss, einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Wärmetechnik, hat mit Danfoss Enspire eine webbasierte SCADA-Softwarelösung (Supervisory Control And Data Acquisition) für ein energie- und kosteneffizientes Management von Fernwärmesystemen entwickelt. Enspire basiert auf bewährten Bausteinen etablierter Danfoss Fernenergie-Verwaltungssoftware, bietet aber zugleich neue und verbesserte Funktionen. Die Software ist im Grundausbau auf den typischen Steuerungsbedarf herkömmlicher Fernwärmezentralen zugeschnitten, wird kontinuierlich durch kostenlose Updates aktualisiert und kann zudem flexibel an system- und anwenderindividuelle Erfordernisse angepasst werden. Aufgrund offener Kommunikations- und Datenschnittstellen lassen sich Komponenten verschiedenster Hersteller integrieren.



Danfoss Enspire punktet mit einem durchgängigen Regel- und Visualisierungskonzept, das sowohl die Wärmeerzeugeranlage als auch die Fernwärmestationen umfasst und über eine einheitliche grafische Benutzeroberfläche eine einfache und zuverlässige Systemübersicht und Systemkontrolle ermöglicht. Die Lösung unterstützt eine kontinuierliche Überwachung des Anlagenzustandes, auf deren Basis sich sowohl eine Anlagenoptimierung als auch eine bedarfsweise Fernwartung umsetzen lässt. Enspire erfasst hierzu alle Schlüsselparameter wie zum Beispiel den Differenzdruck, bietet eine Leckage-Überwachung und speichert alle relevanten Betriebsdaten in speziellen Datenbanken. Alarmmeldungen werden direkt per E-Mail an die Zentrale weitergegeben. Hinzu kommen anwenderfreundliche Komfortfunktionen wie die Fernauslesung von Zählerdaten für die Heizkostenabrechnung.



Betrieben wird die Lösung in einem deutschen Rechenzentrum; Hosting und Verwaltung aller Nutzer- und Anlagendaten unterliegen damit den strengen europäischen und deutschen Datenschutzrichtlinien. Darüber hinaus profitieren Anwender von integrierten Sicherheitsfunktionen, die stets auf dem neuesten Stand gehalten werden. Der Systemzugriff ist von jedem beliebigen Ort aus über die üblichen Webbrowser möglich – wahlweise per PC oder per Mobile Device. Danfoss Enspire kann zum Paketpreis erworben oder als Software-as-a-Service abonniert werden. Weiterführende Informationen zur Software sowie den verschiedenen Funktionen erhalten Interessenten online unter enspire.danfoss.com.