In der Herstellung der innovativen Glasversiegelung TwinSeal wird das Glas zweifach versiegelt und somit doppelt brillant. Bildnachweis: HSK Duschkabinenbau KG

Das Glas einer neuen Duschkabine ist ultraklar und wirkt sehr edel. Nicht selten ist es der Wunsch des Kunden, dieses Aussehen langfristig zu erhalten. Bei herkömmlichen Duschgläsern kommt es häufig vor, dass das Glas mit der Zeit schnell verschmutzt und auf Dauer blind wird. Damit dies nicht mehr passiert, können Fachhandwerker ihren Kunden nun die innovative Glasversiegelung TwinSeal von HSK Duschkabinenbau anbieten. Dank der hohen Korrosionsbeständigkeit und der hydrophoben Eigenschaften haftet weder Kalk noch Schmutz auf dem Glas.

Edle Brillanz, glasklarer Durchblick und das auf lange Zeit. Ein Wunsch, den viele Badnutzer an ihre Duschkabine haben. Leider tritt oft schon nach kurzer Zeit eine gewisse Ernüchterung ein. Das Glas wird meist trotz häufiger Pflege immer matter und der klare Durchblick einer Duschkabine schnell durch Wasser- und Kalkflecken getrübt. Hier helfen dann nur starke Reinigungsmittel und viel Aufwand, da Kalk und Schmutz mit der Zeit eine Verbindung mit dem Glas eingehen. Ein Ärgernis, welches viele Duschkabinenbesitzer kennen. SHK-Profis können ihren Kunden mit der neuen Glasversiegelung TwinSeal von HSK Duschkabinenbau nun ein Glas anbieten, das nicht mehr nach jedem Duschvorgang gereinigt werden muss, um seine Klarheit beizubehalten. Der neue Oberflächenschutz bietet nicht nur einen großen Pflegekomfort, sondern schützt das Glas auch gleichzeitig davor abzustumpfen.



Innovativer Schutz

Die neue Glasversiegelung TwinSeal bietet einen besonderen Oberflächenschutz, welcher ein Höchstmaß an Korrosionsbeständigkeit sowie überzeugende hydrophobe Eigenschaften miteinander vereint. Diese Kombination gibt der Glasinnenseite einen doppelten Schutzschild, welcher für eine ultraklare Durchsicht und Transparenz sorgt. Ein weiterer Vorteil: Die Reinigung der Duschkabine nach jedem Duschvorgang ist nicht mehr erforderlich. Eventuelle Rückstände können einmal wöchentlich ganz einfach mit einem Mikrofasertuch entfernt werden. Dank dieser neuen Versiegelung ist das Glas zudem noch sehr umweltschonend, da der Einsatz von Reinigungsmitteln deutlich reduziert wird.



Doppelte Stärke von TwinSeal

Mit der neuen Glasversiegelung TwinSeal wird das offenporige Rohglas mit einer hochwiderstandsfähigen Korrosionsschutzschicht versiegelt. Dies geschieht durch ein spezielles Magnetronverfahren. Dank dieser hauchdünnen, farbneutralen Beschichtung wird verhindert, dass Kalk haften bleibt und das Glas durch Korrosion blind wird. Im nächsten Schritt wird zusätzlich eine hydrophobe Nanobeschichtung aufgetragen, die das Glas mit einer besonderen Funktion ausstattet, die dem Abperleffekt einer Lotusblume entspricht. Dabei zieht sich das Wasser auf der TwinSeal Versiegelung zusammen und gleitet einfacher ab.

Individuelle Lösungen

TwinSeal ist bei fast allen Duschkabinen verfügbar. So können alle Walk In Duschkabinen, sowie rahmenlose, teilgerahmte oder gerahmte Modelle mit der Glasversiegelung ausgestattet werden. Ausgenommen sind hierbei nur die HSK Rundduschen. Auch die beliebten HSK Badewannenaufsätze können mit TwinSeal ausgestattet werden. Die Versiegelung eignet sich für die Glasarten Echtglas klar hell und bei HSK Glasmattierungen. Zudem schafft die eigene Glasverarbeitung von HSK eine besonders hohe Flexibilität bei der Umsetzung von individuellen Sondermaß-Duschlösungen und rahmenlosen Duschkabinen nach Maß. So können nahezu alle architektonischen Anforderungen und individuellen Wünsche bei HSK realisiert werden. Durch diese Kompetenz bietet HSK – ein Team von Spezialisten rund ums Glas – höchste Planungsflexibilität, günstigste Preise und schnelle Lieferzeiten.