Für das aktuelle Produktjahr präsentiert das Unternehmen unter dem Motto „Voll auf Partnerschaft eingestellt“ erneut seine hohe Leistungsfähigkeit. Als „Profi für gesundes Raumklima“ zeigt WOLF 2020 neue Produkte, Weiterentwicklungen und Portfolioergänzungen aus den Bereichen Heizung, Klima, Lüftung, KWK und Services.

Im Bereich Klimatechnik positioniert sich WOLF durch Ideenvielfalt, Flexibilität und Full-Service als „erste und beste Wahl“ für Investoren, Planer und Anlagenbauer. Zu den wichtigsten Produktneuheiten 2020 zählen die Kompakt-Lüftungsgeräte CKL evo, der onlinebasierte 5-Minuten-Kompakt-Konfigurator und der Baustellenheizer „LH Mobil“.

Klimatechnik

WOLF Kompakt-Lüftungsgerät CKL evo

Mit Plattenwärmetauscher auf neuestem Stand

Voll im Sinne seiner Kunden hat WOLF auch die bewährten Kompaktgeräte der CKL Serie mit Plattenwärmetauscher weiterentwickelt und verbessert: Angefangen von mehr Luftleistungen, umfangreicherem Zubehör bis hin zur einem erweiterten und innovativen Regelungsangebot mit extra Filteranzeige ist die CKL evo für nahezu jedes Einsatzgebiet geeignet. Von der schnellen Planung über die problemlose Einbringung und Installation bis hin zum effizienten Betrieb, das Kompaktgerät CKL evo ist das Maß aller Dinge bei Kompakt-Klimageräten. Die Geräte sind standardmäßig pulverlackiert für höchsten Korrosionsschutz und bester Optik und genügen nach VDI 6022 zertifiziert auch höchsten Anforderungen an die Hygiene.

www.wolf.eu/ckl-evo

WOLF Kompakt-Lüftungsgerät CRL evo max

Maximale Größe für maximalen Erfolg

Praxisnahe Technologie, einfachste Installation und schnelle Instandhaltung – Attribute, die die bewährte CRL-Serie von WOLF seit vielen Jahren auszeichnen. Bisher gab es das beliebte Lüftungsgerät für Luftmengen von 1.300 bis 9.000 m3/h. Das neue Kompakt-Lüftungsgerät CRL evo max ist in den Baugrößen 11.000 m³/h, 13.500 m³/h, 16.500 m³/h und 19.500 m³/h erhältlich, hat einen Rotationswärmetauscher und eine weiterentwickelte, integrierte sowie auf das Gerät abgestimmte Regelung ab Werk. Es eignet sich zur Innen- oder Außenaufstellung und ist gemäß geltender Richtlinie VDI 6022 hygienisch unbedenklich einsetzbar. Außerdem ist das Kompaktgerät standardmäßig Eurovent- und RLT-zertifiziert.

Wie auch bei den bisherigen CRL nutzt das neue Produkt die bewährten Rotationswärmetauscher mit patentierter Labyrinthdichtung. Diese erreichen eine in der Branche unerreichte Luftdichtigkeit von 98 % und übertreffen damit die Vorgaben der Klasse 1 der DIN EN 16798-3 bezogen auf den Außenluftkorrekturfaktor.

Optional ist eine Boost Klappe erhältlich. Dank ihr heizt das CRL evo max das Gebäude oder einzelne Räume besonders schnell ohne Beimischung von Außenluft.

www.wolf.eu/crl-evo-max

Baustellenheizer LH Mobil - Sicher durch den Winter

Zeit ist Geld - das gilt vor allem in der Baubranche. Um auch über die kalten Wintermonate keinen Stillstand oder Verzögerungen während der Bauphase zu haben, können clevere Handwerker künftig mit einer neuen robusten Baubeheizung von WOLF vorsorgen. Der neue Baustellenheizer LH Mobil schützt den Baukörper, sorgt für angenehme Arbeitsbedingungen und beschleunigt die Bauaustrocknung. Zudem verhindert der LH Mobil Baustopps wegen kalten Temperaturen und sorgt so für eine fristgerechte Fertigstellung der Projekte. Der neue LH Mobil ist verfügbar in den Baugrößen LH 25 (mit 15,9 kW Wärmeleistung) und LH 40 (mit 28,3 kW Wärmeleistung). Für ein einfaches Handling vor Ort sorgen angebaute Tragegriffe, für einen optimalen Betrieb schwingungsgedämpfte Füße. Die schnelle Verfügbarkeit durch kurze Lieferzeiten wird Handwerker ebenso überzeugen, wie die deutlich höhere Wirtschaftlichkeit der LH Mobil gegenüber direktbefeuerten Wärmeerzeugern.

www.wolf.eu/lh-mobil

WOLF HygroFlow Sprühbefeuchter

Beste Luftbefeuchtung auf kürzester Gerätestrecke

Mangelhafte Luftfeuchte in Gebäuden hat Einfluss auf Wohlbefinden, Konzentration und vor allem auf die Gesundheit der Atemwege. Die richtige Luftfeuchte ist aber auch für beste Ergebnisse in Fertigungsprozessen mitentscheidend. Sogar Arbeits- und Produktionsergebnisse leiden unter falschen Luftbedingungen, wie beispielsweise mit Rissbildung in Papierbahnen in der Papierverarbeitung. HygroFlow Sprühbefeuchter schaffen eine angenehmere und gesündere Raumluft. Kurz: Sprühbefeuchter sind notwendiger Baustein einer verantwortungsvollen Gebäudeklimatisierung. Der neue HygroFlow Sprühbefeuchter von WOLF bietet bei einer Gesamtlänge von nur 900 mm - unabhängig von der Klimagerätegröße – eine exakte Befeuchtungsleistung durch proportionale Befeuchtungsregelung. Durch saug-, wie auch druckseitige Ventilator-Anordnung ist der HygroFlow Sprühbefeuchter besonders flexibel einsetzbar. Abnehmbare doppelstufige Aerosolabscheider ermöglichen einen leichten

Zugang und aerosolfreie Luft. Der Sprühbefeuchter ist nach VDI 6022 zertifiziert und für jede Anforderung individuell konfigurierbar.

www.wolf.eu/klima-profi/befeuchter

BMK Touch UND BMK T10

Mit Highspeed in die Klimatechnik-Zukunft

Modernste Lüftungstechnik trifft auf modernste Bedienungsoberfläche. Das neue Bedienmodule bieten alles, was sich Benutzer wünschen. Und sogar mehr.

WOLF BMK Touch

Das WOLF BMK Touch bietet – integriert im Gerät und sogar als Auf- oder sogar Unterputzmontage, farbige Bedienoberfläche und zusätzliche LED-Anzeigen zur Visualisierung von Meldungen. Die Benutzung ist zudem zusätzlich durch verschiedene Nutzerebenen auf jeden Anwender individuell maßgeschneidert worden. Das BMK Touch enthält außerdem eine Filterüberwachung mit vorausschauender Wechselanzeige für einen umweltbewussten Betrieb.

WOLF BMK T10

Das WOLF BMK T10 ist nicht nur dank hochwertiger Verarbeitung und edler Glasoberfläche die Premiumlösung für Klimageräte: Die neue, intuitive Menüführug für noch einfachere Bedienung, eine übersichtliche Darstellung des Anlagenschemas und die Möglichkeit zur ständigen Anlagenoptimierung durch Trendaufzeichnung mit bis zu 10 Werten in einem Diagramm sind nur einige Beispiele des umfangreichen Leistungsspektrums. Mit der Möglichkeit mehrere Geräte an einem BMK T10 zu betreiben wird das Bedienmodul bei Bedarf zudem zur intelligenten Verwaltungszentrale.

www.wolf.eu/klima-profi/bmk

CKL-Pool

Plug & Play für Pools

Das CKL-Pool wurde speziell für die intelligente Konditionierung von kleinen geschlossenen Schwimmhallen konzipiert, wie sie etwa in Hotels, Krankenhäusern oder privaten Wohngebäuden vorkommen. Es führt hohe Raumluftfeuchte ab und trockene Luft zu. Bei der WOLF CKL Pool handelt es sich um ein All-in-one Gerät, bei dem der gesamte Kältekreis bereits im Gerät integriert ist. Durch die vollständige Integration von Kältekreis und Regelung werden zudem Installation und Inbetriebnahme besonders einfach. Das Komplettsystem ist dabei dank Wärmerückgewinnungssystem und EC-Ventilatoren nicht nur besonders effizient, sondern erfüllt auch die Normen VDI 6022 und VDI 3803. Lieferbar sind zwei Typen mit kompakten Einbaumaßen mit Nennvolumenströmen von 2.000 m³/h bis 3.000 m³/h.

www.wolf.eu/klima-profi/ckl-pool

Hochleistungs-Kreislaufverbundsystem HKVS

Hocheffiziente Wärmerückgewinnung im Komplettsystem

Im Bereich Wärmerückgewinnung zeigt WOLF sein weiterentwickeltes Hochleistungs-Kreislaufverbundsystem. Das HKVS 2.0 ist jetzt noch sparsamer in Punkto Platzbedarf. Mit der sehr kompakten Plug & Play-Bauweise der Hydraulikeinheit hat WOLF ein noch baustellengerechteres Produkt geschaffen Das WOLF Hochleistungs-KVS als Komplettlösung ermöglicht bei Klimageräten die vollständige Trennung von Zu- und Abluft. Das ist wichtig in Bereichen mit besonders hohen Anforderungen an die Raumluftqualität, zum Beispiel Kliniken, bei denen die Zuluft keinesfalls mit der Abluft in Kontakt kommen darf oder wenn durch bauliche Gegebenheiten die beiden Luftzüge getrennt eingebaut werden müssen. Dank hundertprozentiger Trennung der Zu- und Abluftströme wird die Übertragung von Schadstoffen, Feuchtigkeit, Gerüchen oder Keimen ausgeschlossen. Wärme oder Kälte kann zusätzlich hydraulisch im Kreislaufverbund eingekoppelt werden. Dank vollständiger Integration in das intelligente WOLF Klimaregelungssystem WRS-K werden die wichtigsten Betriebsdaten angezeigt sowie unterschiedlichste Effizienzparameter ausgewertet.

www.wolf.eu/klima-profi/HKVS

Easy-Lifting-System

Das KG TOP bekommt Flügel

Für einfachen, schnellen und sicheren Transport und Montage aller Klimakomponenten sorgt WOLF mit dem ebenso simplen wie genialen Easy-Lifting-System. Durch konsequente Weiterentwicklung profitieren nun auch Plattenwärmetauscher von den Vorteilen des Systems. Stehende Plattenpakete können ganz einfach vor Ort zu einem vollständigen Plattenwärmetauscher zusammengefügt und installiert werden. Ringösen ermöglichen einen leichten Transport mit Kran oder Helikopter. Der Clou: Balance-Probleme beim Heben von unten gehören der Vergangenheit an – ebenso wie lästige Stangen oder Schienen. Das WOLF Easy-Lifting-System macht den Transport auf oder in ein Gebäude so deutlich einfacher und die Montage der Funktionseinheiten schneller und präziser. So einfach, dass sich selbst große Klimakomponenten wie Rotations- oder Plattenwärmetauscher reibungslos in jedes Gebäude oder aufs Dach bringen lassen: so werden z.B. große Rotoren einfach in zwei Teilen geliefert, aneinandergestellt und verschraubt, ohne lästiges Puzzeln der einzelnen Teile. Die Kubenverbinder sorgen für eine saubere, schnelle und unkomplizierte Montage und perfekte Dichtheit gemäß Klasse L1 nach DIN EN 1886.

www.wolf.eu/klima-profi/easy-lifting

WOLF Clima-Split-System

Der Elitepartner fürs Heizen und Kühlen

Heizen, Kühlen und Lüften in einem Paket: Das WOLF Clima-Split-System sorgt zusammen mit einem WOLF Klimagerät für ein komfortables Innenraumklima. Das WOLF Clima-Split-System besteht aus einer Luftwärmepumpe mit Inverter Technik zum Anschluss an einen Direktverdampfer im Klimagerät. Die außen aufgestellte Split-Einheit eignet sich gleichermaßen zum Kühlen (4-24 kW) als auch zum Heizen (4,5-27 kW) und kann sowohl bei Neuanlagen als auch bei der Nachrüstung eingesetzt werden. Eine Kaskadierung von bis zu drei Split-Geräten ist möglich. Kühlung – auch und gerade für kleinere Anwendungen – war nie einfacher und günstiger.

www.wolf.eu/kompaktgeraete

Services

Schnittstellenmodul WOLF Link pro

Auf Einfachheit und Service programmiert

Das Schnittstellenmodul WOLF Link pro bringt das Klimagerät ins Zeitalter der Digitalisierung, und nicht nur das: Auch alle anderen Produkte von WOLF sind jetzt in ein Portal und eine App integrierbar. Jedes Gerät von Wolf mit Regelung ist damit per App (iOS und Android), Tablet oder PC (via Browser) bedienbar. Leicht und übersichtlich für den Nutzer oder mit präzisem Online-Monitoring der Anlagen für Profis — natürlich mit Benachrichtigungsfunktion. Der weltweite Zugriff zum WOLF Smartset-Portal ist dabei nicht nur extrem leicht (kein VPN, keine offenen Firewalls etc.), sondern dank 128–Bit–Verschlüsselung und dem Serverstandort in Deutschland auch besonders sicher. Und: Der Zugang zum WOLF Smartset-Portal und zu den Apps ist und bleibt selbstverständlich kostenlos.

www.wolf.eu/smartset-link-pro

WOLF 5-Minuten-Kompakt-Konfigurator

Die schnellste Planung eines Kompaktgerätes

Gnadenloser Termindruck, kaum Zeit für Planungen oder fürs Schreiben von Angeboten. Da ist man dankbar für jede gewonnene Minute. Hierbei hilft jetzt WOLF mit dem Kompakt Unit-Konfigurator für Klimaprofis, dem fixen Auslegungs-Tool von Kompaktgeräten bis über 20.000 m³/h. Ob Arbeitsplatz oder Baustelle, PC, Smartphone oder Tablet: Planer legen online von überall, einfach und bequem komplette Kompaktgeräte aus — mit wenigen Klicks. Über dem personalisierten Online-Zugang können Projekte gespeichert sowie detaillierte Berechnungen und Dokumente, Zeichnungen in vielen Formaten, Datenblätter, Ausschreibungstexte, BIM-Daten etc. weitergegeben werden.

www.wolf.eu/5-min

BIM-Browser

Vom Anlagenplaner zum Zeitgewinner

Building Information Modeling, kurz BIM, revolutioniert die Planungswelt. WOLF ist ab sofort BIM-ready: Im Hinblick auf die wachsende Bedeutung der Planungsmethode stellt WOLF allen Planern 3D-Dateien sämtlicher Heizungs– und Klimaprodukte als Revit-kompatible Datei zur Verfügung. Dies ermöglicht eine schnelle Planung und individuelle Gerätekonfiguration Mithilfe des WOLF BIM-Browser können zudem Geräteeigenschaften und Anschlusspunkte sehr einfach zusammen mit dem 3D-Modell des Klimagerätes in das vorhandene Gebäudemodell eingefügt werden. Leichter war Anlagenplanung noch nie.

www.wolf.eu/bim-browser