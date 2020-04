PLAN von KEUCO ist das weltweit umfangreichste Bad-Ausstattungskonzept für Privat- und Hotelbäder sowie öffentliche Sanitärbereiche. Die fast 15-jährige Erfolgsgeschichte der PLAN Armaturen schreibt KEUCO mit der Armaturen-Serie PLAN S weiter. Sie ist die dynamisch interpretierte Variante zur klassischen, geradlinigen PLAN Armatur. Die Oberflächen-Alternativen in glänzendem Chrom, mattem Aluminium oder hochwertigem Edelstahl sorgen für viel Gestaltungsfreiheit und feinsinnige Kombinationsmöglichkeiten in der modernen Architektur.

Das klare, geradlinige Design der Serie PLAN wird von den PLAN S Armaturen, entworfen vom Designbüro Tesseraux + Partner, Potsdam, dynamisch interpretiert. Markantes Designmerkmal der kompletten Armaturenserie ist auch hier der Zylinder. Brillante Oberflächen betonen die Formen effektvoll und zeugen von der hohen Wertigkeit der Armaturen.

Die Waschtischarmaturen und die Bidetarmatur zeigen sich mit einem schlanken Bedienhebel. Die seitliche Anordnung des Hebels beweist sich im Detail als besonderer Bedienvorteil: Denn beim Schließen mit nassen Händen bleibt der Auslauf der Armatur trocken und sauber. Die abgewinkelten Ausläufe der Serie folgen in ihrer Formensprache leicht geschwungen dem Lauf des Wassers.

Eine Besonderheit der Serie ist der Unterputz Einhebel-Waschtischmischer: Wandauslauf und Bedienhebel wurden zusammengefasst und präsentieren sich in nur einem Element auf der Wand. Dadurch, dass nur ein einziger Unterputz-Grundkörper montiert werden muss, überzeugt die Armatur auch durch ihre Montagefreundlichkeit. Die Einbautiefe lässt sich dank intelligentem Tiefenausgleich von 70 bis zu 100 mm flexibel und stufenlos einstellen.

Auch an der Wanne ein Hingucker: PLAN S Armaturen von KEUCO. Sämtliche Ausläufe der Serie folgen in ihrer Formensprache leicht geschwungen dem Lauf des Wassers.

PLAN S umfasst des Weiteren Armaturen für Dusche und Wanne. Auch hier wurde das dynamische Design aufgegriffen, sodass sich in allen Bereichen des Bades ein stimmiges Bild ergibt.

Ergänzt wird die Armaturenlinie PLAN S mit einem umfangreichen PLAN Accessoires Sortiment, das für jeden Bedarf die passende Lösung sowie eine einzigartige Variantenvielfalt bietet.