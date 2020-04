Was ist noch möglich, was sollte in der derzeitigen Ausnahmesituation unbedingt vermieden werden? Keine Frage, es gibt nur die eine Option: Der Schutz unserer Gesundheit steht an alleroberster Stelle. Deutschlands Fachhandwerker haben eine große Verantwortung – bei aller notwendigen Vorsicht, sich und Dritte zu schützen. Denn es liegt in ihren versierten Händen unsere Wohnungen und Häuser so auszustatten und zu optimieren, dass unser Interagieren aufrechterhalten bleiben kann. Wir müssen uns zwar weitgehend in unsere eigenen vier Wände zurückziehen – gerade deshalb sind Kommunikation und Austausch, sich miteinander verbunden zu fühlen, wichtiger denn je. Gerade unsere älteren Generationen, die ohnehin schon Einschränkungen in Sachen Mobilität erfahren und häufig auf Unterstützung angewiesen sind, sind in dieser schwierigen Situation noch weniger mobil und noch mehr auf sich allein gestellt.

Sinnvollen Support kann hier ein leicht zu installierendes und letztlich auch funktionierendes Smart-Home-System bieten. Denn Smart-Home-Lösungen können bei der extremen gesellschaftlichen Ausnahmesituation, wie der jetzigen, die Brücke zwischen den Generationen sein, entweder um die Kommunikation miteinander aufrecht zu halten. Oder verlässliche Sicherheit einziehen zu lassen. Wir haben die intelligenten Lösungen dafür. Sei es der einfache Wandtaster, der von der ersten Etage das komplette Erdgeschoss erhellt, und somit Orientierung verschafft. Oder der Bewegungsmelder, der beim Vorbeigehen den sicheren Weg durchs Haus ebnet. Dabei geht nicht allein ums Kontrollieren, sondern vor allem darum, vorbeugend zu handeln. Der kurze Videochat von Handy zu Handy ist eine Maßnahme, um den Austausch auch von Gesicht zu Gesicht aufrechtzuerhalten. Verlässt die pflegebedürftige Mutter zur ungewohnten Zeit beispielsweise aber ihre Wohnung, folgt unmittelbar eine Nachricht aufs Smartphone der Tochter – und der Kontakt für die Nachfrage ist schnell hergestellt. Oder die Videokamera wird aktiviert, um aus der Distanz zu überprüfen, ob nach einem Sturz etwa Unterstützung notwendig ist.

Der installierende Fachmann weiß es: Wer in Komfort und Sicherheit seiner eigenen vier Wände investiert, dazu gehört auch der Schutz vor unliebsamen Gästen, bekommt noch finanziellen Rückenwind: Über die KfW ist ein Zuschuss für Maßnahmen zum Altersgerechten Wohnen, Energieeffizienter Sanierung oder Einbruchschutz möglich, also auch für Alarmanlagen, Bewegungsmelder und Videokameras. Mein Appell ans deutsche Fachhandwerk: Diese Chancen zu nutzen, um das gesellschaftliche Miteinander über Smart-Home-Technologie aufrechtzuerhalten. Unsere Unterstützung steht: Die Lager sind umfassend bestückt, unser Service steht wie gewohnt zur Verfügung. Auch wenn der Tunnel länger und länger erscheint – irgendwann wird auch wieder Licht zu sehen sein.