Liebe HaZweiOh-Kunden,

wir alle haben die große Verantwortung in der Krise mit Rücksicht und Klugheit mit der für uns neuartigen Situation umzugehen. Gleichzeitig ist es sicher auch richtig, rechtzeitig zum Start – also nach dem Ende der Krise – bereits wieder auf „Betriebstemperatur“ zu sein, so dass das Hochfahren der Organisation zügig und ohne wochen- oder gar monatelange Anlaufzeit gelingt.

Wir unterstützen Sie dabei. Sie können bereits während der Krise die Mehrzahl der HaZweiOh-Leistungen in Anspruch nehmen, denn die erfreuliche Nachricht ist, dass Dienstleistungen gegenüber gewerblichen Kunden – dies betrifft alle HaZweiOh-Beratungen und Coachings - zu den erlaubten Tätigkeiten gehören (dabei gilt es zu beachten, dass sich nicht mehr als zehn Personen in einem Raum aufhalten dürfen). Dies sieht die Verordnung über eine vorläufige Ausgangsbeschränkung vor.

Wir führen unsere Coachingarbeit vor Ort in Ihrem Unternehmen (unter Einhaltung der erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen) auch in der aktuellen Situation gemeinsam mit Ihnen durch. Mit unseren Coachings, wie z.B. „Die besten Mitarbeiter suchen, finden und binden“ oder „Abrechnung nach Arbeitswerten“ stellen wir gerade jetzt die wichtigen Weichen für die Zeit nach Corona.

Die beliebten HaZweiOh-Ausbildungen, welche seit Jahren zentral in Würzburg stattfinden, sind dagegen auf die Zeit danach verschoben. Wir informieren Sie rechtzeitig über die neuen Termine, sobald wir Planungssicherheit besitzen.

Gleichzeit garantieren wir Ihnen weiter den vollen Service per Telefon, E-Mail und Videotelefonie für einen reibungslosen Ablauf. Bleiben Sie und Ihre Lieben gesund!