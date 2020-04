Mit dem neuen Gas-Brennwertgerät Condens 5300i WM bietet Bosch eine einfach zu installierende, effiziente Heizungslösung für den Bereich Neubau und Modernisierung. Sie verfügt über eine Heizleistung von bis zu 24 Kilowatt und eine Warmwasserleistung von bis zu 30 Kilowatt für hohen Warmwasser­komfort - passend für jeden Anwendungsfall.

Einfache Installation und Inbetriebnahme

Dank des verbesserten Montagekonzepts mit einheitlichen Anschluss-Sets lässt sich die Condens 5300i WM einfach und schnell installieren und nimmt mit ihren geringen Abmessungen wenig Platz in Anspruch. Sie wird in zwei Teilen geliefert und kann dadurch und mithilfe der angebrachten Griffmulden mühelos transportiert und montiert werden. Das neue Gas-Brennwertgerät ist mit 100, 120 und 210 Litern in drei Speichervarianten erhältlich.

Effiziente Leistung und smarte Funktionen

Die neue Condens 5300i WM verfügt über einen erhöhten Modulationsbereich von bis zu 1:10. Damit passt sich die Brennerleistung während des Betriebs stufenlos an den tatsächlichen Wärmebedarf und aktuellen Verbrauch an. Die eingesetzte Energie wird somit sparsamer genutzt. Das „i“ im Namen der Condens 5300i WM steht für die Vernetzungsfähigkeit des Geräts. Durch die Erweiterung des Regelsystems EMS 2 um den neuen ConnectKey als Schnittstelle, lässt sich die Condens 5300i WM kabellos mit dem Internet oder dem smarten Raumregler EasyControl verbinden. Dieser ermöglicht eine komfortable Einzelraumregelung in den eigenen vier Wänden und macht den Umgang mit der Heizung einfach und unkompliziert. Mit der zugehörigen App können Nutzer die Anlage per Smartphone oder Tablet auch von unterwegs steuern. Das ist besonders komfortabel und spart zusätzlich Energie. Für mehr Effizienz sorgt auch die verbesserte Wärmezelle. Dank ihrer optimierten Technologie erreicht die Condens 5300i WM in Verbindung mit dem smarten Raumregler EasyControl oder dem Systemregler CW 400 die Energieeffizienzklasse A+. Haben sich Nutzer für den CW 400 entschieden, kann dieser praktisch und elegant über eine optional erhältliche Halterung in der Geräte-Front verschwinden.

Attraktives Design und einfache Wartung

Die Condens 5300i WM zeichnet sich durch ein modernes, zukunftsweisendes Design aus. Die abgerundeten Kanten der Anlage harmonieren mit dem ebenfalls gerundeten Display an der Metallfront. Hier kann der Fachmann die wichtigsten Basisfunktionen einstellen und in das Service-Menü gelangen. Auch die Wartung gestaltet sich durch die gute Zugänglichkeit der einzelnen Geräte­Komponenten einfach und mühelos.

Förderpotential bestmöglich ausschöpfen

Um beim Heizungstausch die bestmögliche staatliche Förderung einzustreichen, sollte das neue Gas-Brennwertgerät auf die Einbindung erneuerbarer Energien, wie beispielsweise einer Solaranlage, vorbereitet sein. Eine Kombination aus Gas-Brennwert und einer hybridfähigen Steuerungs- und Regelungstechnik oder die Ergänzung eines Speichers für die zukünftige Einbindung erneuerbarer Energien wird demnach mit höheren Förderungsgeldern unterstützt. Die Erweiterungen des Heizsystems können ebenso als nachträgliche Aufrüstung umgesetzt werden. Dies muss jedoch binnen zweier Jahre nach der Installation der Heizanlage geschehen.