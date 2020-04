Der Gestaltungsvielfalt sind mit den neuen Möbeln für VariForm Aufsatzwaschtische kaum Grenzen gesetzt. So erhalten beispielsweise kleine Bäder einen Waschplatz in reduziert-elegantem Design. Foto: Geberit

Aufsatzwaschtische verleihen dem Bad das gewisse Etwas und sind ein stylischer Blickfang. In zahlreichen Varianten – ob eckig, rund, oval oder elliptisch, mit oder ohne Hahnloch und Überlauf – die Möglichkeiten mit Geberit VariForm scheinen unbegrenzt. Ab April 2020 präsentiert der Hersteller von Sanitärprodukten nun auch ein dazu passendes Möbelsortiment mit Ablageflächen und Schubladen in unterschiedlichen Breiten und Ausführungen. Der Gestaltungsvielfalt sind mit den VariForm Aufsatzwaschtischen und den neuen Möbeln kaum Grenzen gesetzt: Unterschiedlich kombiniert entsteht so ein Waschplatz für das kleine Bad, ein großzügiger Einzelwaschplatz mit viel Ablagefläche oder ein Doppelwaschplatz für das Familienbad mit besonders großzügigem Stauraum.

Jeder Aufsatzwaschtisch benötigt eine Ablage, auf der er montiert wird. Das kann eine Designplatte oder ein Möbelelement sein. Für den Nutzer besonders praktisch sind Möbel, die nicht nur Ablageflächen bieten, sondern auch viel Stauraum. Geberit bietet daher ein neues Möbelsortiment für die VariForm Aufsatzwaschtische an, das genau auf die verschiedenen Wohn- und Lebenssituationen der Kunden abgestimmt ist.

Reduziertes, zeitgemäßes Design

Die VariForm Möbel für Aufsatzwaschtische gibt es in unterschiedlichen Breiten und Ausführungen in den Möbelfarben lava mit lackiert matter Oberfläche, weiß hochglänzend mit matter Abdeckplatte sowie Melamin Holzstruktur/Nussbaum Hickory. Die schmale Deckplatte betont bewusst das minimalistische Design, sodass der Aufsatzwaschtisch in den Vordergrund rückt. Mit einer schwarzen Linie als grafischem Element setzt sich die Oberfläche optisch ab – für eine anspruchsvolle, zeitgemäße Optik.

Durchdachte Funktionalität, zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten

Die VariForm Unterschränke gibt es in den Breiten 75 oder 90 Zentimeter mit jeweils einer Schublade sowie in den Breiten 120 und 135 Zentimeter mit zwei oder drei Auszügen. Das moderne Schubladensystem ist einfach und komfortabel zu montieren und sorgt für eine hohe Flexibilität: Die Auszüge lassen sich wahlweise L-förmig rechts oder links unterhalb des Waschtischs montieren. Je nach Bedarf entsteht so ein geräumiger Waschplatz mit erweiterter Ablagefläche und Stauraum. Ein universeller Ausschnitt in der Abdeckplatte ermöglicht zudem, dass alle VariForm Aufsatzwaschtisch-Formen und -Größen problemlos montiert werden können.

Die Auszüge sind mit Push-to-open-Funktion ausgestattet: Sie lassen sich durch leichtes Drücken öffnen – ganz ohne Griffe. Durch den Einsatz des mitgelieferten „Raumsparsiphons“ benötigt die Schublade unter dem Aufsatzwaschtisch keine Aussparung für den Siphon. Der Platz kann dadurch unterbrechungsfrei genutzt werden.

Große Ablageflächen neben dem Waschtisch bieten Platz für häufig genutzte Pflegeutensilien, die in Griffnähe bleiben sollen. Bei den Waschtisch-Unterschränken mit zwei oder drei Schubladen umfasst die Abdeckplatte durchgängig die gesamte Breite der Unterschränke. Die Möbeloberflächen sind kratzfest und wasserabweisend. Ein kleiner Vorsprung der Abdeckplatte verhindert, dass Wasser von der Ablagefläche in die Schublade eindringt. Für einen modernen Waschplatz im reduzierten Stil lassen sich die VariForm Aufsatzwaschtische und Möbelelemente ideal mit den Geberit Option Lichtspiegeln kombinieren.