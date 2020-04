Ihre Aufgaben:

Selbstständiger Auf- und Abbau von kleinen Messeständen bis 20 qm (Haus- und Fachmessen)

Fachgerechte Installation von Warmwassergeräten auf unseren Messeständen

Aufbau und Pflege von Produktpräsentationen im Handel

Verwaltung des Messelagers

Ihr Profil:

Erfahrung mit elektro- und sanitärtechnischen Arbeiten

Handwerkliches Geschick und körperliche Belastbarkeit

Reisebereitschaft, Engagement und Flexibilität

Selbstständiges und termingenaues Arbeiten

LKW Führerschein (Klasse C1) - idealerweise mit Schlüsselzahl 95

Wir bieten:

Einen sicheren Arbeitsplatz in Vollzeit und langfristige Perspektiven in einem wachsenden Unternehmen mit moderner Ausstattung

Einen Firmenwagen auch zur privaten Nutzung

Eine interessante und abwechslungsreiche Tätigkeit mit viel Eigenverantwortung

Eine umfangreiche Einarbeitung durch engagierte Kollegen

Kurze Kommunikationswege und flache Hierarchien

Parkplatz, Bistro, Betriebliches Gesundheitsmanagement, Mitarbeiterevents

Attraktives Umfeld, schöne Stadt mit hoher Lebensqualität

Bitte senden Sie Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen als PDF mit Angabe Ihrer Gehalts­vorstellung und des frühestmöglichen Eintrittstermins per E-Mail an Herrn Jonas Gerdes: bewerbung @ clage.de. Nähere Infos finden Sie unter clage.de. Oder rufen Sie uns einfach unter 04131 8901-153 an. Wir freuen uns auf Sie!

Standort: CLAGE GmbH, Pirolweg 1 – 5, 21337 Lüneburg