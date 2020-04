Brauchwasserwärmepumpen werden immer beliebter. Gut wenn man Top-Qualität zum fairen Preis anbieten kann!

Die Explorer Evo überzeugt mit zahlreichen Vorteilen:

Brauchwasser-Wärmepumpe mit integriertem PV Eingang.

Geringer Platzbedarf aufgrund von seitlich positionierten, drehbaren Luft-Anschluss-Stutzen.

Liegender Transport problemlos möglich.

Steuerbar über Smartphone oder Tablet.

Smart Control und Smart-grid-fähigkeit sind gegeben.

Kalkunempfindliche Trockenheizung.

Integrierbar in Smart-Home System (z-Wave Protokoll).

Wartungsfreie Fremdstromanode.

Einsatzbereich -5°C bis +43°C.

Smart-Regelung

Smart PV Control - intelligente Photovoltaik-Boost-Funktio* mit zwei Schnittstellen

Smart Auto Control – selbstlernende Optimaltemperatur je individuellem Nutzerprofil

Smart Control – Auswahl der wirtschaftlichste* Energiequelle

Smart Energy Control – genaue Energieverbrauchsanzeige

Smart KWL – Lüfterfunktio* für kontrollierte Wohnraumlüftung

