Bei uns müssen Sie die super Preise nicht suchen. Entdecken Sie die Oster-Angebote für Ihr Osternest auf COLONS.de

Die vier Top-Artikel der Oster-Angebote:



Doch Beeilung, bevor es zu spät ist!

Die Oster-Angebote sind nur bis einschließlich Ostermontag gültig.

Weiter Artikel zu HAMMERPREISEN finde Sie hier.

Ihre Vorteile bei COLONS.de:

risikofreie Produktbeschaffung ohne Ansteckungsrisiko durch Personenkontakt

Jetzt registrieren und sofort bestellen

bestellen schneller & zuverlässiger Versand

hohe Lieferbereitschaft durch eine Vielzahl an Lagerartikeln

Wir sind für Sie da

In dieser ungewöhnlichen Zeit und auch in Zukunft stehen wir Ihnen mit COLONS.de als zuverlässiger Partner für das SHK-Handwerk zur Seite.

Auch künftig werden alle Produkte im Onlineshop verfügbar sein. Eine optimale Vorbereitung und Strukturierung unserer Prozesse ermöglichen es, dass Ihre Bestellungen wie gewohnt schnell und zuverlässig versendet werden.

Sollten Sie Fragen oder andere Anliegen haben, können Sie sich weiterhin werktags an unseren Kundenservice wenden. Dieser ist telefonisch, per Mail oder im Onlineshop per Chat erreichbar.





Viel Freude beim Entdecken!

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage und bleiben Sie gesund.

Ihr Team von COLONS.de

Weitere Informationen unter www.colons.de