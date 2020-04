Warenverfügbarkeit sichergestellt

Auch in schwierigen Zeiten wie diesen freuen wir uns Ihnen die nächsten Wochen unser gesamtes Sortiment weiterhin zur Verfügung stellen zu können. Für Fragen zum System stehen wir Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. Wir unterstützen Sie zudem auch weiterhin bei der Dimensionierung Ihrer Gasprojekte und bieten Ihnen auch die Möglichkeit der Anforderung unserer kostenlosen Dimensionierungshilfe „Sizing Tool“. Diese können Sie direkt über die Webseite www.boagaz.com oder unter service @ boagaz.com anfordern.

Für Fragen zum System steht Ihnen zur Verfügung:

Herr Daniel Bonanno

+49 (0) 172 32 46 511

service @ boagaz.com

Minimum an Fittings und keine Bogenstücke

BOAGAZ Edelstahlwellrohre werden als Rollenware geliefert und auf der Baustelle ohne Spezialwerkzeug installiert. Dank der erhältlichen Längen von bis zu 640 Meter am Stück bietet sich die Möglichkeit verbindungsloser Leitungsführungen sowie der Chance Materialverschnitt und somit unnötige Kosten weitgehend zu reduzieren. Ebenso wird nur ein Minimum an Anschluss-/Verbindungsstücken benötigt. Bogenstücke entfallen komplett, da sich die Rohre hierzu ganz einfach von Hand biegen lassen. Durch das Minimum an Fittings erhöht sich die Sicherheit der gesamten Installation und verringert den Zeitaufwand der Dichtheitsprüfung. Zudem sind sämtliche BOAGAZ Fittings mit einer Doppeldicht-Technologie ausgestattet.

Edelstahlwellrohre mit besonderen Eigenschaften

BOAGAZ Rohre bestehen aus hochwertigem Edelstahl und sind mittels Helium zu 100 % dichtheitsgeprüft. Durch eine 3-fache Wärmebehandlung sind unsere Rohre eigenspannungsfrei und formstabil. Zum Schutz vor eventueller Korrosion und zur schnellen Identifikation als Gasleitung werden alle Rohre bereits werkseitig mit einem gelben, durchgehenden Korrosionsschutz versehen. Zum komfortablen Transport der Rohre im Fahrzeug sind die sie in allen Standardlängen bis 105 m besonders platzsparend als Rollenware verpackt. Für größere Projekte sind Längen bis zu 640 m erhältlich.

DVGW Zertifikat, G 5616 und EN 15266, HTB geprüft

Das System ist für Erd- und Flüssiggas nach der EN 15266, G 5616, und DVGW zugelassen und ermöglicht Ihnen eine effiziente, einfache und besonders sichere Planung und Installation von Gasinneninstallationen bis 500 mbar.

Insofern bei der Verlegung keine Verbindungsstellen im entsprechenden Abschnitt gesetzt werden, darf BOAGAZ unter Estrich verlegt werden. Ebenso kann bei verbindungsloser Installation auch auf die Be- und Entlüftung von Hohlräumen gänzlich verzichtet werden.