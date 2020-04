Sehr geehrte Damen und Herren,

als Unternehmen übernimmt die Vasco Group Verantwortung in Bezug auf COVID-19. Wir unternehmen alles, um unseren Kunden weiterhin die bestmögliche Unterstützung zu bieten. Die Gesundheit unserer Mitarbeiter und ihrer Familienmitglieder hat hierbei Vorrang. Alle unsere Mitarbeiter leisten Tag für Tag durch die Befolgung anspruchsvoller Richtlinien (in Bezug auf persönlichen Kontakt und Hygiene) ihren Beitrag. Wo immer es möglich ist, konzentrieren wir uns auf kluges Arbeiten und unsere Mitarbeiter arbeiten von zu Hause aus.

Seit dem Beginn der Corona-Krise können wir auf großes Engagement und Flexibilität aller Mitarbeiter zählen. Die Produktionsmitarbeiter in unseren verschiedenen Werken garantieren weiterhin die vertrauten Lieferzeiten zur der bekannten Vasco Group-Qualität. Insbesondere in dieser Ausnahmesituation, sind unsere Mitarbeiter von unschätzbarem Wert, wofür wir ihnen ausdrücklich danken.

Unsere Nähe als führender Hersteller ist für Sie als Kunde ein besonders starkes Kapital. Die Vasco Group kann Ihnen und ihren Kunden auch weiterhin ein hohes Maß an Qualität und Service sowie Warenverfügbarkeit und logistische Stärke bieten. Wie üblich stehen Ihnen Ihre bekannten Servicekontakte in unserem Verkaufsbüro, ebenso wie unser Verkaufsteam per Telefon und E-Mail zur Verfügung. Unsere Kollegen helfen Ihnen gerne weiter.

Jede negative Situation bietet auch neue Möglichkeiten und kreative Lösungen. Wir danken Ihnen im Voraus für Ihr Verständnis, Ihre Zusammenarbeit und Ihre Bemühungen in dieser außergewöhnlichen Zeit und sind überzeugt, dass wir gemeinsam noch stärker herauskommen werden.

Wenn Sie Vorschläge haben, wie wir Sie noch besser unterstützen können, lassen Sie es uns bitte wissen.

Wir wünschen Ihnen derzeit besonders gute Gesundheit.

Freundliche Grüße,



Stefan Böni CEO Vasco Group