Die funktionellen Duscharmaturen aus widerständsfähigem Hochdrucklaminat (HPL) sind in mehr als 100 Designs erhältlich. Damit passen sich die Duschen an einzigartige Gestaltungskonzepte an: Ob extravagante Steinstruktur, rustikale Holzoberfläche oder eine von zahlreichen Farbnuancen – eine WimTec Duscharmatur der HPL-Serie bringt mehr Individualität in die Dusche. 2020 erweitert WimTec das Sortiment von Duschpaneelen PROOF P6 um die Unterputzduschen PROOF S6 und PROOF S7.

Starkes Material für jeden Einsatz

Das Hochdrucklaminat ist besonders robust und unempfindlich gegen Kratzer und Schläge. Das thermisch geformte Material besitzt eine fugenlose Oberfläche ohne Schmutzkante und ist dadurch besonders hygienisch. Je nach Dekor und Oberfläche sind die elektronischen Duschen weitgehend unempfindlich gegen Fingerabdrücke und anderen Verunreinigungen. „Das hochwertige Material hält selbst den harten Anforderungen öffentlicher Einrichtungen stand und hat sich seit Jahren bei Arbeitsplatten, Möbeln und Wandverkleidungen bewährt“, erklärt geschäftsführender Gesellschafter Günter Dülk.