Ca. ein Viertel der befragten Betriebe ist von Lieferengpässen bei den Herstellern betroffen. Der Wert ist in den letzten Tagen leicht zurückgegangen. Das kann schon ein Zeichen für ein gelegentliches Ausweichen auf noch lieferfähige Lieferanten interpretiert werden.

Die Quote der Betriebe, die von Auftragsverschiebungen betroffen sind, scheint sich in einem Korridor zwischen 50% und 60% einzupendeln. Daumenformel: Mindestens jeder zweite Betrieb ist betroffen. Die spannende Frage, was die andere Hälfte der Betriebe besser macht, versuchen wir nach Ostern zu klären.

Der Geschäftsrückgang scheint im Handwerk ausgemachte Sache zu sein. 8 von 10 Handwerkern erwarten einen Konjunkturknick.

Die erwartete Rückgangshöhe steigt leicht. Von anfangs durchschnittlichen 20% Rückgang haben wir jetzt eine Erwartung von 24% erreicht.