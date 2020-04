Der Systemexperte Buderus präsentiert die ersten drei Hydraulikmodule für den Systembaukasten Logaflow HSM plus. Mit dem Pufferlademodul HSM plus PL, dem Modul HSM plus HG für einen gemischten und dem Modul HSM plus HU für einen ungemischten Heizkreis können Planer und Fachhandwerker Heizsysteme hydraulisch äußerst komfortabel umsetzen. Alle Module vereinen dank des integrierten Reglers Hydraulik und Regelungstechnik und sind beliebig miteinander kombinierbar. Verdrahtungen zwischen Komponenten wie Pumpe, Ventilantrieb oder Fühler und dem Regelgerät entfallen fast vollständig – der Heizungsfachmann spart Zeit und kann auch komplexe Systeme schnell installieren.

Die drei Module PL, HG und HU sind in sechs Dimensionen von DN20 bis DN65 erhältlich. Sie eignen sich für Heizsysteme mit einer Leistung von 20 kW bis 3.500 kW. Weitere Module für größere Dimensionen und andere Anwendungen werden sukzessive eingeführt.

Buderus unterstützt auch bei der Planung von Logaflow HSM-Systemen: Fachpartner erhalten über ihren Ansprechpartner in der Buderus Niederlassung auf Wunsch einen detaillierten Projektbericht mit Maßblättern und technischen Daten für ihr konkretes Projekt.

Gedämmt und vorverdrahtet

Der Systembaukasten Logaflow HSM plus eignet sich für konventionelle, bivalente und multivalente Systeme, beispielsweise in Mehrfamilienhäusern, öffentlichen Gebäuden oder Gewerbe- und Industriebauten. Fachhandwerker Handwerkspartner profitieren durch das modulare Konzept von einer deutlichen Arbeitserleichterung: Die Hydraulikmodule sind nach EnEV gedämmt, alle erforderlichen Fühler, Pumpen und Ventile sowie ein Regler bereits vormontiert und im Klemmkasten vorverdrahtet. Das macht auch Kabel-, Schweiß- und Dämmarbeiten überflüssig, zudem wird das Risiko von Montagefehlern minimiert. Der Modul-Schaltschrank muss lediglich an das Stromnetz angeschlossen und über ein Netzwerkkabel mit der Systemregelung Logamatic 5000 verbunden werden.

Modular flexibel

Ein Modul HG oder HU für einen gemischten oder ungemischten Heizkreis kann, je nach Auslegungstemperatur, einen Heizkreis mit einer Leistung von etwa 20 kW bis 930 kW versorgen. Die Funktionsbetriebsarten umfassen Tag- und Nachtbetrieb (automatisch oder manuell) sowie ein Ausnahmeprogramm für Abwesenheiten wie Urlaub. Hinzu kommen Betriebsweisen wie Blockierschutz- und Frostschutzbetrieb.

Das Pufferlademodul PL wird als Hydraulikmodul für einen ungemischten Heizkreis eingesetzt. Es dient zur Beladung eines Pufferspeichers oder dessen Bereitschaftsteils, an den eine Frischwasserstation oder ein Kälteabsorber angeschlossen ist. Alternativ eignet sich das Modul auch, um einen Trinkwasserspeicher mit integrierter Heizschlange zu beladen. Die Pufferladung ist wahlweise über einen oder zwei Fühler möglich. Das Pufferlademodul PL kann, je nach Auslegungstemperatur, einen Heizkreis mit einer Leistung von etwa 20 kW bis 791 kW versorgen.

Regelungstechnik inklusive

Die Logaflow HSM plus Module sind kompatibel mit dem Buderus Regelsystem Logamatic 5000. Alternativ lassen sie sich auch in eine übergeordnete Gebäudeleittechnik über die serienmäßige Modbus TCP/IP-Schnittstelle einbinden oder autark einsetzen. Fachbetriebe und Anlagenbetreiber können die Module wie gewohnt über die browserbasierte Benutzeroberfläche der Logamatic 5000 oder ein optionales, im Schaltschrank integriertes Display sowie über einen angeschlossenen PC steuern und einstellen.

Die Regelung der Hydraulikmodule ist vorparametriert, optional sind Parameter wie Heizkurven und Zeiteinstellungen aber auch ab Werk auf die Bedürfnisse des jeweiligen Anlagenbetreibers einstellbar. Je nach Modultyp sind weitere Parametereinstellungen und erweiterte Regelungsfunktionen möglich. Grundsätzlich erfassen die Logaflow HSM plus Heizkreismodule dank integrierter Fühler Vor- und Rücklauftemperatur.