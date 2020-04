Die Betätigungsplatte Geberit Twinline30 besticht durch ihr klares, geometrisches Design und fügt sich elegant und zeitlos in jedes Bad. Foto: Geberit

127 Liter Trinkwasser pro Tag – so viel verbrauchte laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft 2018 jeder Deutsche. Ein nicht unerheblicher Teil davon wurde und wird noch immer für die Toilettenspülung benötigt. Großes Modernisierungspotential steckt in älteren Unterputz-Spülkästen mit Ein-Mengen-Spülauslösung oder Start-/Stopp-Betätigung, die noch zahlreich in deutschen Haushalten, Gastronomiebetrieben und öffentlichen Gebäuden zu finden sind. Speziell für die Umrüstung auf eine wassersparende Zwei-Mengen-Spülung hat Geberit die Twinline30 und entsprechende Umbausets entwickelt. Ein Austausch der Betätigungsplatte wertet das WC auch optisch auf.

Mit der Umrüstung auf eine Zwei-Mengen-Spülauslösung können erhebliche Mengen Wasser pro Jahr eingespart werden. Das schont die Umwelt und den Geldbeutel: Mit einer Reduzierung der großen Spülmenge auf sechs Liter und der kleinen Spülmenge auf drei Liter kann eine vierköpfige Familie rund 40.000 Liter frisches Trinkwasser oder etwa 150 Euro im Jahr einsparen.

Schnelle, kostengünstige Umrüstung

Mit Umbausets und der Betätigungsplatte Twinline30 können Unterputz-Spülkästen ab Baujahr 1978 bis 1997 technisch auf eine Zwei-Mengen-Spülung umgerüstet werden. Der Installateur muss lediglich die Heberglocke und die Betätigungsplatte auswechseln. Das ist eine kostengünstige und einfache Möglichkeit für den Einbau einer wassersparenden Spülung, wenn der Kunde keine größere Badmodernisierung wünscht. Oftmals kann eine Umrüstung sogar im Rahmen eines regulären Serviceeinsatzes beim Kunden erfolgen, denn der Aufwand dafür ist überschaubar.

Elegantes Design für jedes Bad

Nicht nur für die Umwelt ist der Wechsel hin zu einer Zwei-Mengen-Spülung ein Gewinn, die Modernisierung macht auch optisch einiges her: Die Geberit Twinline30 Betätigungsplatte besticht durch ihr zeitloses und geometrisch klares Design und ist in Kunststoff weiß oder mattverchromt erhältlich. Die leicht bedienbaren Auslösetasten für die große und kleine Spülmenge sind als besonderer Eyecatcher am unteren Ende elegant mit einem Designstreifen hochglanz-verchromt angefast.

Großes Potential für Zusatzverkäufe bietet eine Modernisierung der Betätigungsplatten in der Wohnungswirtschaft. Mietwohnungen, in denen die Unterputz-Spültechnik nicht ausgewechselt werden muss, können durch den Austausch älterer Twinline oder Highline Betätigungsplatten mit nur wenigen Handgriffen aufgewertet werden. Die Mieter erhalten mit der Twinline30 eine moderne Betätigungsplatte in elegantem Design.