Mit NovoCon® L & XL erweitert Danfoss erneut die Serie seiner digitalen NovoCon® Stellantriebe für druckunabhängige AB-QM Abgleich- und Regelventile. Die neuen Antriebe sind für DN 125 bis 250 Ventile konzipiert und ermöglichen in HVAC-Systemen bis zu einem Durchfluss von 370 m³/h einen hochpräzisen dynamischen hydraulischen Abgleich und Regelung. Darüber hinaus lassen sie sich per BACnet- oder Modbus-Kommunikation in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation integrieren.

Danfoss, einer der Weltmarktführer auf dem Gebiet der Wärmetechnik, erweitert neuerlich die Produktreihe seiner digitalen NovoCon® Stellantriebe für druckunabhängige AB-QM Abgleich- und Regelventile. Mit dem NovoCon® L & XL steht jetzt auch für AB-QM DN 125 bis 250 Ventile eine intelligente Stellantriebslösung zur Verfügung, die sich bei Bedarf per BACnet- oder Modbus-Kommunikation in übergeordnete Systeme der Gebäudeautomation integrieren lässt. Die NovoCon® L & XL Antriebe ermöglichen Anwendern die Realisierung eines exakten dynamischen hydraulischen Abgleichs und eine hochpräzise Regelung in HVAC-Systemen bis zu einem Durchfluss von 370 m³/h. Sie unterstützen dadurch eine klimafreundliche und zugleich kostensparende effizienzoptimierte Nutzung von Wärme- und Kälteenergie in großen Zweckbauten wie Hotels, Sportstätten, Krankenhäusern, Schulen, Einkaufszentren oder Fabrik- und Verwaltungsgebäuden.

Wie alle Antriebe der Danfoss NovoCon® Serie zeichnen sich auch die NovoCon® L & XL Stellantriebe durch eine hohe Positionsgenauigkeit aus, die es in Verbindung mit der linearen Charakteristik der druckunabhängigen AB-QM Ventile erlaubt, die Antriebe zugleich als Durchflussmesser einzusetzen. Darüber hinaus können über Schnittstellen auch Sensoren zur Temperatur- und Durchflussermittlung sowie Protokoll- und Analysegeräte an die Stellantriebe angebunden werden, was ein detailliertes Energiemanagement im Rahmen umfassender Smart-Building-Konzepte möglich macht. Die geräuscharmen Antriebe lassen sich ohne weiteres auch in lärmsensiblen Bereichen einsetzen und überzeugen darüber hinaus durch lebenslange Wartungsfreiheit. Alle erforderlichen Schritte wie Inbetriebnahme, Durchflussänderungen oder Spülen von Systemabschnitten können aufgrund der digitalen Ansteuerung jederzeit auch per Remotezugriff durchgeführt werden. Zudem lässt sich dank der breiten Datenbasis eine vorbeugende Wartung realisieren.

Die neuen Danfoss NovoCon® L & XL Stellantriebe werden in Kürze über die Distribution verfügbar sein.